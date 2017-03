Investigada unha veciña de Guitiriz (Lugo) por simular un delito co seu cartón bancario, usada nun hotel en Italia

A Guardia Civil imputou en calidade de investigada na localidade de Guitiriz (Lugo) a unha veciña deste municipio de 36 anos de idade como presunta autora dun delito de simulación de delito por denunciar unha estafa co seu cartón bancario, usada nun hotel en Sicilia.

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos ocorreron tras denunciar a investigada o pasado mes de novembro ser vítima dunha estafa bancaria consistente no cargo non autorizado co seu cartón bancario nun hotel en Sicilia o mesmo mes de novembro.

Por iso, iniciouse unha investigación policial que deu como resultado, segundo explican as mesmas fontes, que devandito cargo corresponde co abono do prezo da habitación do hotel situado en Italia máis os gastos adicionais do minibar.

A persoa investigada, segundo sinalou a Benemérita, foi posta a disposición xudicial.