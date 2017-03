A Policía Local de Vigo comunicou que na tarde do luns foron avistadas na praia viguesa de Samil "abundantes" medusas do xénero 'Velella velella', tamén coñecidas como 'vea de mar', 'vea púrpura' ou 'veleiro'.

En concreto, a Policía Local indicou que foron requiridos sobre as 18,00 horas na praia de Samil debido ao avistamento "de abundantes pequenas medusas de cor azul intenso", polo que ata o lugar desprazáronse axentes da sección Unidade Ambiental de Intervención Rural (UMIR).

No lugar, os efectivos comprobaron que se trataba de exemplares do xénero 'Velella velella', o cal posúe unha vela que atrapa o vento e lle da propulsión sobre a superficie do mar.

Estas medusas teñen tentáculos con toxinas "inofensivas para os seres humanos", aínda que poden "causar algúns problemas se entran en contacto cos ollos ou feridas".