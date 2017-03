Identificado como o mozo desaparecido en Mesía o corpo achado na Coruña

O corpo achado este martes no mar na Coruña foi identificado como o do mozo Manuel Rodríguez Gómez, veciño de Visantoña, en Mesía, de 27 anos, que faltaba do seu domicilio desde o pasado venres. No corpo localizouse documentación do mozo, segundo confirmaron o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e tamén fontes policiais consultadas por Europa Press. Sobre as causas da morte, Villanueva sinalou que, á espera da autopsia, as hipóteses apuntan a un accidente.

Manuel Rodríguez Gómez, desaparecido e atopado morto | Fonte: SOS Desaparecidos.

Os mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) da Garda Civil localizaron este martes, ao redor das 11.50 horas, o corpo na zona da Mariña, próxima ao lugar onde se atopa a discoteca 'O Pelícano'. Nas súas inmediacións foi visto por última vez o mozo.

Familiares do desaparecido trasladáronse ao lugar para proceder ao seu recoñecemento, tras levar a terra o corpo recuperado nas augas próximas á zona do Palacio de Congresos e Exposicións da Coruña (Palexco).

Agora, despois de proceder ao levantamento do cadáver, realizaráselle a autopsia. Tamén se fará unha identificación por impresións dixitais, segundo precisaron tamén fontes policiais e o delegado do Goberno en Galicia.

POSIBLE ACCIDENTE

O mozo trasladouse na noite do pasado xoves ata A Coruña, en compañía dun amigo. Con todo, a última vez que se lle viu foi ao redor do cinco da madrugada do venres, no exterior da discoteca á que acudira. Sobre as 06.30 horas, o seu móbil deixou de estar operativo.

Este luns, fíxose cargo do caso o grupo da Policía Nacional especializado en desaparecidos e incorporáronse á procura os submarinistas da Garda Civil ao non descartarse, entre as liñas de investigación, a hipótese de que sufrise un accidente.

Respecto diso, o delegado do Goberno ratificou que esta era "unha das liñas de investigación" tras o visionado das cámaras e as entrevistas realizadas a persoas que o viron antes da súa desaparición.

"Todo indicaba que fora á Dársena", expuxo Santiago Villanueva, quen precisou que, tras unha primeira procura por parte dos mergulladores este luns, finalmente nesta xornada localizouse o corpo.

Sobre as causas da morte, e preguntado por se se descartaba algún altercado con outra persoa, sinalou que "non hai nada previo que indique outra cousa que non sexa un accidente". "Que caeu á auga", engadiu. Por iso, sinalou que esta é a hipótese que se mantén á espera do resultado da autopsia.