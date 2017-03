A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, cursou este martes unha petición de entrevista coa comisaria de Transportes da UE, Violeta Bulc, ante a "negativa" do Goberno a realizar unha investigación "independente" sobre o sinistro de Angrois.

En concreto, como avanzou a través dun comunicado, Ana Miranda pretende entregar á responsable comunitaria unha denuncia por infracción da normativa europea, tendo en conta que a alta velocidade púxose en marcha "sen as necesarias medidas de seguridade" e coa "ausencia dunha avaliación de riscos".

Para a nacionalista, a Comisión Europea debe requirir ao Goberno español unha nova investigación, máxime á vista do "claro apoio" da Eurocámara neste sentido e das "evidencias" recollidas no informe da Axencia Ferroviaria Europea de xullo do pasado ano.

A petición de reunión prodúcese unha xornada despois de que Violeta Bulc mantivese un encontro con representantes da plataforma de afectados o accidente ferroviario e comprometésese a estudar se pode facer "algo máis" para que se analicen a fondo as causas dun descarrilamento que ocasionou 80 mortes.