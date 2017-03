A reserva de auga embalsada aumenta en 55 hectómetros cúbicos en Galicia

A reserva de auga embalsada aumentou en 55 hectómetros cúbicos en Galicia na última semana, segundo os datos facilitados este martes polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

En concreto, a cunca Miño-Sil atópase ao 61 por cento da súa capacidade, con 1.847 hectómetros cúbicos de auga embalsada, 41 máis que a semana pasada. O ano anterior a estas alturas contaba con 2.635 hectómetros cúbicos de auga.

Pola súa banda, a cunca Galicia Costa subiu ao 66,4 por cento da súa capacidade total, con 454 hectómetros cúbicos de auga embalsada, 14 máis que sete días atrás. Hai un ano tiña 612 hectómetros cúbicos de auga.

Ademais, o ministerio que dirixe Isabel García Tejerina apuntou que as precipitacións foron "abundantes" esta semana en toda España e que a máxima se produciu en Vigo, onde se recolleron 99 litros por metro cadrado.

TOTAL ESPAÑA

En total en España, a reserva hidráulica aumentou esta semana en 264 hectómetros cúbicos, o que representa o 0,5 por cento, tras as abundantes precipitacións desta semana. Así pois, os encoros sitúanse no 58,5 por cento da súa capacidade total e albergan 32.740 hectómetros cúbicos.

Por ámbitos, a reserva atópase ao 90,4 por cento no Cantábrico Oriental; ao 72,7 por cento no Cantábrico Occidental; ao 61 por cento no Miño-Sil; ao 66,4 por cento no Galicia Costa; ao 85,7 por cento nas cuncas internas do País Vasco; ao 56,2 por cento no Douro e ao 58,5 por cento no Tajo.

Ademais, Guadiana está ao 61,6 por cento; Tinto, Odiel e Piedras ao 93,4 por cento; Guadalete-Barbate, ao 58,6 por cento; Guadalquivir, ao 54,2 por cento; a conca Mediterránea Andaluza, ao 46,7 por cento; Segura, ao 30,9 por cento; Júcar, ao 37,4 por cento; Ebro, ao 71,3 por cento e as cuncas internas de Cataluña ao 74,6 por cento.