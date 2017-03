A nova estratexia da cultura, a extensión do plurilingüismo a Educación Infantil, a dinamización do libro e a potenciación do idioma entre a mocidade son algúns dos obxectivos destacados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para esta lexislatura.

Así o destacou o titular do departamento autonómico, Román Rodríguez, durante o transcurso dunha comparecencia no pleno da Cámara autonómica marcada polo debate cos grupos da oposición sobre a incerteza ao redor da nova convocatoria de oposicións docentes.

Rodríguez defendeu a necesidade de dotar de "seguridade xurídica" a este proceso para garantir o "máximo respecto" aos opositores, mentres a oposición acúsalle de usalos como "escudo humano" para seguirlle o xogo ao Goberno central no seu intento de sacar adiante os orzamentos deste ano.

Olalla Rodil, do BNG, arremeteu contra "as chantaxes da Facenda española" que evidencian o "apertado corset desta autonomía", mentres que Luca Chao de En Marea reprocha o "seguidismo" aos "ditados de Madrid".

Desde o Grupo Socialista, Luís Álvarez esixiu unha convocatoria que permita "recuperar" as condicións laborais perdidas polos docentes, mentres que Fernández Gil, do Grupo Popular, defendeu que se vele pola solidez da OPE.

Respecto diso, o conselleiro de Educación asegurou que "se está facendo todo o que se ten que facer" e alertou do perigo de sacar as prazas e que os tribunais "as declaren nulas", como pasou "en Andalucía" no ano 2012.

PLURILINGÜISMO E REFORZO DE COMPETENCIAS

Unha das principais novidades en materia educativa anunciadas por Educación apunta á extensión do modelo plurilingüe a ensinos de 0 a 3 anos a partir do próximo curso. Esta levará a cabo de forma progresiva e a través dun plan específico que tomará como punto de partida o propios CEIP xa plurilingües nos niveis de Primaria.

Ao mesmo tempo, continuarase coa extensión dos centros plurilingües e seccións bilingües no ensino obrigatorio e no avance do modelo en ensinanzas artísticas, FP, bacharelato e na universidade, coa impartición de graos en inglés.

Outras medidas abordadas por Rodríguez apuntan ao reforzo de competencias crave, tras cultivar resultados "satisfactorios" no informe PISA. A segunda fase do plan LÍA de Bibliotecas escolares será unha das accións máis inmediatas, así como a introdución e extensión da Robótica en primaria, en materia de competencias científicas e tecnolóxicas.

Tamén destacou o reforzo en formación docente tanto nesta materia como en plurilingüismo, e o traballo xunto cos decanos de Ciencias da Educación para axustar as competencias na formación inicial do profesorado para adaptala ás necesidades actuais.

O desenvolvemento da estratexia de convivencia e a consolidación dos resultados obtidos en inclusión e abandono temperán serán outros eixos nos que insistirá o Executivo autonómico, con énfase na "calidade e equidade" do sistema.

MAPA DE TITULACIÓNS E FP

Rodríguez sinalou en que o seu departamento continuará apostando por "reforzar" a Formación profesional para "impulsar a empregabilidade" dos mozos, cunha oferta "adaptada á contorna", coas premisas de emprendemento e internacionalización, potenciando os centros integrados (CIFP) e a FP Dual.

En materia de universidades, referiuse a os traballos de adaptación e mellora do mapa de titulacións, determinando títulos "singulares", homoxeneizando contidos básicos, introducindo novos títulos que aposten por perfís profesionais de alta empregabilidade e apostando pola especialización dos campus.

Así mesmo, asegurou que traballarán na consolidación dun modelo investigador diferenciado, cun financiamento "garantido" dos centros singulares e agrupacións estratéxicas ata 2019 de máis de 13 millóns de euros, e un programa de captación de talento sénior.

"COMPROMISO" COA ESTRATEXIA DE CULTURA

O sector cultural tivo un peso destacado durante a comparecencia do conselleiro do ramo. Neste sentido, reivindicou que "este semestre" empezarán os encontros co sector para a elaboración da Estratexia da Cultura Galega 2021, co fin de fortalecer a industria cultural partindo das premisas de "máxima difusión" e "asentar un tecido social e empresarial".

"Debe ser froito dunha reflexión común e compartida", insistiu, apelando ao "compromiso e responsabilidade" de todos os axentes implicados nesta tarefa.

Neste plan terá cabida unha "estratexia" para o sector do libro, que buscará reforzar a industria editorial e incrementar os índices de lectura, particularmente en lingua galega. Tamén se elaborará un plan destinado a "consolidar" o audiovisual, un sector produtivo chamado a tomar "un papel relevante" tanto a nivel nacional como internacional.

Rodríguez anunciou, neste sentido, a creación da marca 'Galicia Creativa', destinada á proxección exterior da cultura galega, e sinalou que se continuarán potenciando as redes de programación (teatros, auditorios, salas) no marco de iniciativas de acceso da cultura.

PATRIMONIO E LINGUA GALEGA

De forma paralela, a Xunta avanzará na ampliación do Bosque de Galicia e definirá un plan de usos para a estrutura do espazo non finalizado da Cidade da Cultura.

En materia de patrimonio, está previsto o impulso ao decreto que regulará a comisión mixta Xunta-Igrexa católica, o convenio para que os municipios poidan autorizar intervencións en determinados bens patrimoniais ou o decreto de creación dos Consellos Territoriais.

Ademais, afrontarase a execución dun Plan de Conservación de Bens de Interese Cultural do Camiño de Santiago, da man do goberno central, tendo como referente o Ano Santo 2021.

Rodríguez reiterou o impulso dunha nova estratexia para incentivar o uso do galego na mocidade con "especial atención" aos 'neofalantes', e continuarase avanzando nos vínculos coa lusofonía.

"CATÁLOGO DE IKEA"

Tras considerar que a acción da Xunta parece máis unha revolución "dos Caladiños" máis que unha "silenciosa", como destacou Rodríguez, Olaia Rodil (BNG) defendeu unha Lei Galega de Educación para "desenvolver as competencias que ten Galicia" ante unha Lomce "rexeitada". Así mesmo, esixiu "restituír os espazos de uso" da lingua galega e atender as necesidades dos centros rurais.

Luís Álvarez, do Grupo Socialista, cualificou as medidas de Educación con "un catálogo de IKEA", chea de "plans milagrosos" e criticou que se apele a "consensos" mentres se rexeitan ofertas de pactos, como en materia de gratuidade de libros de texto. Tamén criticou que se insista no modelo "fracasado" de plurilingüismo ou en concertos a centros que separan por sexo.

Desde En Marea, Luca Chao esixiu "datos medibles" sobre os resultados do decreto do plurilingüismo e restituír dereitos dos docentes para que poidan atender tarefas de atención personalizada, que teñen "efecto directo na calidade do ensino".

ESPERANDO "DESCULPAS"

Fernández Gil, do Grupo Popular, criticou que desde os grupos da oposición insístase en dar "visións catastrofistas da realidade" que "se escapan moitísimo" da visión dos galegos.

Así mesmo, reiterou en dúas ocasións a súa esixencia dunha "desculpa" tras a polémica polo tuit de Carmen Santos sobre violencia machista. "Seguimos esperando desculpas polas calumnias chamándonos asasinos machistas".