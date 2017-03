A tenente de alcalde de Santiago, María Rozas, presentou este martes o novo ciclo da concellaría de Acción Cultural, 'Compostela Conversa', que consistirá en charlas culturais entre artistas e público que irán seguidas dun concerto.

O ciclo celebrarase unha vez ao mes entre marzo e xuño e será sempre un domingo ás 20,00 horas no Teatro Principal. Xustamente, a directora artística de 'Compostela Conversa', Cristina Miranda, afirmou que o obxectivo é traer "máis alegría" á tarde dos domingos en Santiago.

Pola súa banda, Rozas explicou que o que buscaron con esta iniciativa é "dar voz aos artistas máis aló da súa actuación musical". Para iso, pretenden crear un diálogo entre o público e dúas bandas de creadores provenientes de distintos estilos, espazos xeográficos e épocas.

Segundo explicou Miranda, en cada sesión haberá unha banda que exercerá de anfitrioa, que será galega, e outra que será a invitada. Ademais, o público tamén participará do diálogo.

Neste sentido, a organización propiciou esta participación facilitado unha dirección de correo electrónico (compostelaconversa@gmail.com) para póidanse enviar preguntas con anterioridade. Estas serán contestadas os artistas no acto.

CICLO "MOI ECLÉCTICO"

Así mesmo, a directora artística informou de que xa están confirmados os participantes do catro sesións e asegurou que tentaron facer un ciclo "moi ecléctico" que cubrise áreas de conversación moi diferentes.

Así, 'Compostela Conversa' comezará o domingo 19 de marzo cun diálogo entre a banda Trilitrate e a cantante portuguesa Joana Barra Vaz, que virará ao redor da videocreación e a realización visual.

COMPRA DE ENTRADAS E DESCONTOS

Os outros artistas que participarán neste ciclo serán Atrás Tigre, en conversación con Lorena Álvarez o 30 de abril; Os Amigos dos Músicos, que convidarán a Luís Emilio Batallán o 21 de maio; e, finalmente, as bandas Guerrera e Totale o 25 de xuño.

As entradas de cada sesión poderanse comprar no Teatro Principal, por teléfono ou 'online' a través da páxina web de Abanca. O prezo xeral é de 10 euros, pero diversos colectivos --desempregados, maiores de 65 anos, xubilados, menores de 25 anos, estudantes, familias monoparentais, familias numerosas e perceptores de rendas sociais-- poden gozar dun desconto do 50 por cento.