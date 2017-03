TS confirma a condena de cárcere ao dono dun club de Meis (Pontevedra) por ter a 10 empregadas en negro

O Tribunal Supremo confirmou a condena de dous anos e medio de prisión ao dono dun bar de copas de Meis (Pontevedra) por delito contra os dereitos dos traballadores ao ter a dez empregadas "realizando funcións de alterne" sen estar dadas de alta na Seguridade Social.

A Sala do Penal desestima o recurso presentado polo condenado no que se alega que a sentenza é "contraria ás máximas da lóxica e incoherente coas probas practicadas" pois as mozas que estaban no local, todas elas provenientes de Sudamérica, rexeitaron ser empregadas senón simples clientes e ademais negáronse a asinar as actas dos axentes de Policía.

Con todo, o alto tribunal baséase na proba testifical da Policía e das subinspectoras que se entrevistaron con elas e a confesáronas que realizaban labores de alterne. Estas mesmas subinspectoras engadiron ademais que as mulleres ían vestidas "con roupa curta e suxestiva", indicativa da actividade que realizaban, e que no local, ademais do bar da parte superior, existía unha salita e nove dormitorios.

No momento da inspección, que tivo lugar en 2014, das doce persoas que se achaban traballando no local, soamente dous estaban dadas de alta na Seguridade Social --a recepcionista e un camareiro--. O Supremo cita á sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra na que se rexeita aplicar a atenuante de reparación do daño porque consta acreditado que o ano anterior, en 2013, xa fora sancionado por estes mesmos feitos.

A sentenza tamén recolle que o recorrente parte dunha "formulación equivocada" cando alega que foi a sociedade mercantil, da que el é único administrador, a sancionada por inspección de traballo. Explica que a entidade non pode ser acusada o delito de dereito contra os traballadores e por tanto, nestes casos, imponse a pena aos administradores.