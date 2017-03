O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, avanzou que o seu departamento porá en marcha un "plan integral de atención ás persoas sen fogar" para paliar a "acumulación de problemas e riscos asociados" que supón para unha persoa a falta de vivenda.

Así o anunciou este martes durante a súa comparecencia no Pleno do Parlamento galego, no que expuxo as liñas de actuación que o seu departamento levará a cabo durante o próximos catro anos.

Segundo explicou, aínda que a Estratexia de Inclusión Social de Galicia "xa conta" con medidas de atención e acompañamento ás persoas sen fogar, con este plan, a Xunta busca "analizar a situación e traballar entre todos para evitar que en Galicia existan persoas sen teito".

E é que, na súa intervención, o conselleiro asegurou que a loita contra a exclusión social e a desigualdade son "obxectivos prioritarios" do Goberno galego, para o que activou "medidas e programas" que "atenden ás rendas máis baixas".

"Buscamos que cada persoa teña un nivel de vida adecuado que lle asegure a saúde e o benestar", manifestou o conselleiro, que citou entre as medidas orientadas a este fin o impulso das iniciativas da Axenda Social de Galicia, o desenvolvemento da Lei de Inclusión Social, o reforzo dos servizos sociais comunitarios, a ampliación dos programas ás familias en risco de desafiuzamento ou potenciar o papel dos equipos de inclusión social.

IMPULSO DEMOGRÁFICO

Ademais destas accións en materia de loita contra a exclusión e a pobreza, o conselleiro aproveitou a súa intervención para volver pedir ás forzas políticas da oposición un "gran pacto político" que permita acordar unha lei galega de impulso demográfico.

"É unha cuestión que fixeron outras rexións cando se deron conta de que este tema é estratéxico", manifestou Rey Varela, que considerou que esta norma debe incluír unha modificación da regulación do Observatorio Demográfico e incorporar a institucións como a Fegamp, as universidades ou os sindicatos, ademais da expertos e aos grupos políticos.

A maiores desta lei de impulso demográfico, o titular de Política Social destacou as iniciativas postas en marcha ou previu polo seu departamento para fomentar a natalidade e promover a conciliación e a corresponsabilidade.

Así, entre outras, asegurou que máis de "14.300 fogares galegos" contan coa 'Tarxeta Benvida' que xa se pode utilizar en máis establecementos e avanzou a posta en marcha de 30 novas casas niño que xa teñen aprobada "a correspondente partida económica" nos orzamentos.

Neste sentido, tamén citou que a Xunta continuará "achegando as escolas infantís aos lugares onde traballan as nais", coa creación de seis novas escolas en polígonos. A iso engadiu o impulso da Rede de Escolas Infantís de 0 a tres anos con dúas novas na Estrada e Mos, que se suman a outras postas en marcha ou que se "están ultimando" como as de Lugo e Vigo, onde o Goberno galego ultima os emprazamentos cos concellos.

"Estas actuacións, que se irán desenvolvendo nos próximos anos, responden a un obxectivo ambicioso de goberno, que é que os 313 concellos conten con recursos de conciliación en 2020 e que o cociente de cobertura de escolas infantís sexa do 40%", manifestou para lembrade que agora está no 37%, "por encima do 33% que recomenda Europa".

FINANCIAMENTO E DEPENDENCIA

Tras destacar o labor do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na pasada Conferencia de Presidentes Autonómicos para a posta en marcha dun comisionado específico para o reto demográfico, Rey Varela asegurou que o Executivo autonómico tamén debe traballar no ámbito europeo para que "as medidas do novo financiamento" teñan en conta as "características especiais de Galicia", como o envellecemento e a dispersión.

Outro dos puntos abordados polo presidente foi a atención á dependencia e aos maiores. Sobre esta cuestión, tras lembrar que a Xunta traballa na posta en marcha de sete novas residencias para maiores, asegurou que a Xunta iniciou o 2017 coa "atención do 72%" dos dependentes. "Estamos por encima da media do Estado do 70%", manifestou para asegurar que "hoxe Galicia atende a 49,000 dependentes".

Por último, tamén citou outras medidas en materia de mocidade, como a posta en marcha dun plan estratéxico de mocidade, con medidas como un carné de voluntariado, a regulación da figura dos embaixadores novos ou un mapa do voluntariado.

INTERVENCIÓN DOS GRUPOS

Tras a comparecencia, a deputada do BNG Montse Prado censurou que o conselleiro acudise ao Parlamento a "citar as súas materias pendentes" despois de "dúas lexislaturas". "Oito anos despois o mínimo é facer balance", asegurou para criticar tamén que Rey Varela "non trouxese nada novo" á Cámara.

Pola súa banda, a parlamentaria socialista Noela Blanco acusou ao Goberno do PPdeG de "deixar de que se consolidasen as desigualdades" coa "escusa da crise". Ademais, tamén lembrou que en 2016 Rey Varela comprometeuse a "incrementar en 10,000 persoas a atención en dependencia". "Xa non nos saían as contas entón e agora os datos dinnos que se incrementou en pouco máis de 7,000", indicou.

A continuación, a deputada de En Marea Paula Vázquez Verao aproveitou a súa quenda de palabra para afear ao conselleiro que tente "recuperar a poboación activa subvencionando a emigración" coa iniciativa dos embaixadores. "A perda de poboación activa de mozas non se recupera con programas para subvencionar a emigración, senón con políticas reais de emprego", manifestou.

Fronte a iso, a parlamentaria popular Marta Rodríguez Arias destacou o feito de que nos 100 primeiros días de lexislatura "a Xunta xa teña orzamento para políticas sociais" e o conselleiro poida acudir á Cámara para explicar toda a planificación do seu departamento. "O 2017 será o ano no que máis recursos sociais destínense a políticas sociais na historia de Galicia".