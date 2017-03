A comisionada para o reto demográfico apela ao acordo no diálogo social para que a xornada laboral acabe antes

A comisionada do Goberno para o reto demográfico, Edelmira Barreira, apelou este martes á "flexibilización" e a un "gran acordo" no marco do diálogo social para que as xornadas laborais terminen antes, co fin de favorecer a conciliación.

Barreira trasladou esta mensaxe en clausúraa da xornada 'Lidera, avanzando en igualdade', na que participaron tamén a secretaria de Estado de Economía e Apoio á Empresa, Irene Garrido; e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen reivindicou un feminismo alleo ao "partidismo" e "sen etiquetas".

Durante a súa intervención, a comisionada para o reto demográfico situou como clave "concentrar esforzos para a conciliación", convencida de que as novas xeracións valórano, así como as posibilidades de "flexibilización".

Para incidir nela, apostou por buscar máis mecanismos e profundar na opción do teletrabajo, ademais de abordar no marco do diálogo social a posibilidade dun acordo encamiñado a reducir as horas laborais. Na última campaña electoral, o propio presidente, Mariano Rajoy, expuxera que a xornada puidese finalizar ás 18,00 horas.

Barreira tamén defendeu que a conciliación debe deixar de ir acompañada do "apelido feminino" e unida á "corresponsabilidade".

"TIVÉRONO MOITO MÁIS DIFÍCIL"

Pola súa banda, Irene Garrido destacou a ampla representación feminina nos departamentos e secretarías do Ministerio de Economía, aínda que, "realista", declarouse consciente de que situacións como esta supoñen "a excepción, non a regra".

"Aínda hai moitos teitos de cristal que derrubar e é un labor que nos corresponde a todos", subliñou, antes de lembrar a declaración institucional aprobada polo Executivo central que ratifica o compromiso coa igualdade e asume "como prioridade" continuar loitando "contra todas as formas de discriminación".

A secretaria de Estado recoñeceu que queda "moitísimo que facer", pero botou a vista atrás para proclamar que, quen reivindicaron antes a igualdade, tivérono "moito máis difícil". "Hai que recoñecer todas as barreiras que salvaron", resolveu.