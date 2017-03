Propoñen auditar as propostas económicas dos partidos políticos

Auditar por parte dunha entidade independente os programas electorais con propostas no eido económico para que sexan máis coherentes e realistas. Este obxectivo é o obxectivo da Fundación Transforma España, que este martes presentou en Madrid o informe 'Coherencia económica dos programas electorais', coordinado por Santiago Lago, catedrático do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo e director do Grupo Gen, Grupo de Investigación Governance and Economics Research Network, que colabora na iniciativa.

Presentación do informe 'Coherencia económica dos programas electorais' | Fonte: UVigo.

Os expertos salientan a necesidade de garantir “a viabilidade orzamentaria e fiscal” das promesas electorais dos partidos políticos e de superar a diverxencia existente entre as propostas, “de gran contido retórico e un grao de concreción escaso”, e a percepción do votante en canto ao seu cumprimento, informa a UVigo.

O acto de presentación do informe estivo presidido por Eduardo Serra, presidente da Fundación Transforma España e ex-ministro de Defensa, e contou coa participación do seu coordinador, Santiago Lago, e dos relatores Joaquín Artés e Roberto Fernández Llera. Tamén houbo representación de partidos políticos, estando Ramón Moreno, do PP; José Enrique Muñoz, do PSOE, e Begoña Villacís, de Ciudadanos.

“Temos unha cidadanía madura, é hora de que os programas electorais conteñan propostas concretas e abandonen a pura retórica. Se ademais estas propostas concretas poden ser avaliadas, a cidadanía coñecerá a viabilidade das mesmas e por tanto a posibilidade do seu cumprimento”, afirmou Eduardo Serra.

No traballo 'Coherencia económica dos programas electorais' analízase a pertinencia de realizar unha rigorosa avaliación dos programas electorais dos partidos políticos por parte de organismos ou entidades independentes. Unha análise da literatura académica sobre o tema, así como as esixencias de transparencia e bo goberno, indícase no informe, levan a concluír que dita avaliación sería “moi conveniente para mellorar o funcionamento do noso sistema de democracia representativa”.

ORGANISMO INDEPENDENTE

Obtida esa conclusión preliminar, no informe exponse como se debería levar a cabo dita avaliación para que resultase viable e útil. Deste xeito, proponse que sexa realizada por “un organismo politicamente independente, socialmente recoñecido e con capacidade e solvencia para realizar rigorosas análises técnicas sobre os efectos fiscais e orzamentarios das políticas públicas”.

Suxírese que o organismo máis axeitado en España é hoxe en día a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF), establecida por iniciativa da Unión Europea e que ten como fins a avaliación continua do ciclo orzamentario e do endebedamento e a análise das previsións económicas.

"En todo caso, no informe propomos como unha fórmula alternativa a creación dun grupo de traballo de expertos independentes amparados por fundacións da sociedade civil, se as modificacións lexislativas precisas non fosen factibles no prazo necesario. O proceso de avaliación é tan importante e necesario que hai que contar cun plan B para garantir a súa execución", afirmou Santiago Lago durante a presentación.

Cun horizonte amplo para asentar e desenvolver a proposta, na presentación da iniciativa indicouse que as eleccións do 2020 poderían ser "un excelente punto de inicio", coincidindo coa finalización do período transitorio que prevé a Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

“Este proxecto non ten a intención de menoscabar a capacidade de iniciativa e proposta dos partidos políticos, senón conducila por criterios de transparencia e racionalidade”, recalcaron Joaquín Artés e Roberto Fernández Llera, relatores do informe.

A avaliación proposta, indicaron, céntrase nos efectos orzamentarios directos en gasto e ingresos públicos, déficit e débeda, asegurando que os programas electorais que cheguen a mans dos votantes conteñan propostas viables e coherentes nun momento no que o control do déficit e os obxectivos de estabilidade orzamentaria colócanse como a primeira prioridade política e xestora. Este tipo de auditorías, sinalouse na presentación, xa están consolidadas nalgúns países europeos, como Holanda.

A iniciativa é a continuidade que dá a Fundación Transforma España ao Decálogo dun programa electoral e á enquisa de Sigma Dúas, realizados o pasado ano, onde se puxo de manifesto que o 80% dos cidadáns aposta pola auditoría dos programas electorais e que só 13 de cada 100 españois cre no cumprimento das promesas políticas. O informe 'Coherencia económica dos programas electorais', salientan desde a entidade promotora, “culmina así un traballo de máis de dous anos cuxo obxectivo foi devolver aos programas o lugar que merecen nunha democracia representativa de calidade”.