O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, proclamou que "a defensa da muller sen adxectivos" esixe "un feminismo sen etiquetas" e unha ofensiva coa participación "de todos: homes e mulleres". Tamén pediu a implicación do conxunto da sociedade contra a violencia machista e avanzou a aprobación en marzo dun novo plan de igualdade de oportunidades.

Na clausura da xornada 'Lidera, avanzando en igualdade', con motivo do Día Internacional da Muller, o xefe do Executivo subliñou que, aínda que a efeméride conmemórase o 8 de marzo, debe homenaxearse ás mulleres "todos os días do ano". Fíxoo antes de reivindicar un feminismo alleo ao "partidismo" e "sen etiquetas".

E é que Feijóo subliñou que tamén "os verdugos" que atacan ás mulleres actúan sen importar o sentido do voto e só co obxectivo de "reafirmar a súa falaz superioridade coa violencia".

Cunha mirada cara a 'As viúvas d'vos vivos e viúvas d'vos mortos' de Rosalía de Castro, que lograron que Galicia "non queda orfa" a pesar dos diferentes éxodos de finais do século XIX e principios do XX, o presidente defendeu que "non é un tópico nin pura retórica afirmar que a Galicia moderna tamén é obra de mulleres".

Igual que o galeguismo "integrador", apelou ao feminismo "integrador" e lembrou a quen tiveron claro na historia que loitar polos dereitos da muller era defender os dereitos do xénero humano. "O éxito da Galicia libre e democrática ten moito que ver coa nova visibilidade da muller galega en todos os ámbitos", aseverou.

CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA

Na súa intervención, o presidente galego recoñeceu que, a pesar dos avances, en Galicia hai "materias pendentes" nas que avanzar e apuntou á loita contra a violencia machista, que, ao seu xuízo, "require unha gran implicación social".

Así, defendeu que non se pode actuar contra a violencia machista só coa sanción penal, "que por suposto", senón tamén coa sanción "social" cara aos asasinos e maltratadores. "O medo a ser vixiado teno que sentir o maltratador", pediu Feijóo, quen demandou que veciños, familia e achegados convértanse en "círculo protector" da muller "en risco".

"Os malos tratos non é só unha cuestión policial e xudicial, que despois completa o círculo, senón da familia e da sociedade no seu conxunto", reivindicou. "Unha cuestión de todos", apostilou.

SÉTIMO PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Na súa intervención, o presidente tamén avanzou o obxectivo de aprobar en marzo o 'VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades 2017-2020', que incidirá na igualdade na educación e nos valores, a igualdade no emprego e innovación, a igualdade na participación e no liderado, e a igualdade na calidade de vida.

Tamén anunciou a posta en marcha nesta lexislatura do 'I Plan galego de conciliación e corresponsabilidade', co obxectivo de "repartir as tarefas e as responsabilidades", de que mulleres e homes gocen e exerzan "os mesmos dereitos e responsabilidades".

Nesta liña, lembrou que a Secretaría Xeral da Igualdade convoca anualmente axudas para homes que reducen a súa xornada laboral para o coidado de fillos menores de tres anos. Ao que hai que engadir as axudas para a conciliación destinadas a concellos (o ano pasado beneficiaron a 40 municipios) e a liña 'Concilia' para o fomento do emprego e o emprendimiento feminino.

En relación á corresponsabilidade, lembrou unha anécdota da infancia, cando nas fichas escolares había que encher a profesión da nai e el, como moitos da súa xeración, escribía "os seus labores". "Non se pode volver pór nunca máis", remarcou, e referiuse a Irene Garrido, presente no acto, para apuntar que "os seus labores" pasan por dirixir a Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa.

Ademais de Garrido, na xornada tamén participaron a comisionada para o reto demográfico de España, Edelmira Barreira; a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella; o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda; así como empresarias e directivas de diversos campos. Silvia Jato exerceu como presentadora durante o acto de clausura.