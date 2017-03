Un informe avala a imposibilidade da segregación de actividade de Ferroatlántica

Un informe apunta cara á imposibilidade da segregación de actividade de Ferroatlántica (do Grupo Villar Mir), o que avala a tese do comité de empresa de Cee-Dumbría-Centrais Hidroeléctricas, que sostén que é "ilegal" a segregación das actividades de produción de enerxía eléctrica e as ferroaleaciones.

O informe elaborado a petición do comité de empresa polo profesor de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña (UDC), Carlos Aymerich, foi presentado este martes, tres días antes da folga en protesta pola intención da empresa de vender as plantas de xeración de electricidade e a segregación de actividades.

Aymerich destacou, en base ao seu informe, que a Xunta de Galicia ten que autorizar "como mínimo" con carácter previo calquera transmisión dos aproveitamentos hidroeléctricos nos ríos Xallas e Grande dos que na actualidade é titular Ferroatlántica.

En caso de autorizar a dita transmisión a unha empresa diferente á actual titular, a Xunta debe comprobar que a sociedade á que se transfire "cumpre as condicións orixinais da concesión", asegura Aymerich.

De non ser así, se a Xunta autorizase a segregación, suporía un incumprimento dos termos da concesión, o que levaría a unha extinción das concesións actuais, di o profesor, que advirte que se non se podería incorrer nun delito de prevaricación administrativa.

NOVO CONCURSO

Neste suposto, as instalacións reverterían gratuitamente á Administración e, no seu caso, "sería necesario iniciar un novo procedemento de outorgamento de concesión" mediante a apertura dun concurso público.

Con este informe, os traballadores das fábricas de ferroaleaciones de Dumbría e Cee (A Coruña) e das centrais hidroeléctricas dos ríos Xallas e Grandebusca queren "achegar luz" á postura que sempre defenderon, e é que "calquera segregación de actividade é ilegal".

O comité, que denuncia "prácticas mafiosas" por parte da empresa para extorsionar aos traballadores, reclama que as centrais permanezan dentro do grupo, asumindo a non segregación das actividades hidráulica e industrial.

FOLGA

Os traballadores confían en que a Xunta, do mesmo xeito que o fixo en 1992, "non permita segregar en dúas actividades". En caso de seguir adiante coa segregación de actividades, xa advirten que acudirán aos tribunais para tratar de impugnar o devandito proceso.

Os traballadores de Ferroatlántica Cee-Dumbría-Centrais Hidroeléctricas están convocados para unha folga este venres 10 en protesta pola intención da empresa de vender as plantas de xeración de electricidade e a segregación de actividades.