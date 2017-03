O extesorero da Alianza Popular (AP) Rosendo Naseiro desmontou este martes ante o tribunal que xulga a primeira época da trama Gürtel (1999-2005) a explicación do extesoreiro do PP Luís Bárcenas de que parte da fortuna que tiña en Suíza procedía de operacións de compravenda de arte, algunhas das cales realizaba con este, segundo dixo na súa declaración. "Bárcenas nin é marchante, nin entende de cadros", asegurou.

Naseiro, que destacou que non ten relación con Bárcenas nin con ninguén do PP desde que estalou en 2009 o 'caso Gürtel' --aínda que segue sendo militante do partido-- asegurou que non comprou ao extesorero 'popular' cadros de gran valor porque este "nin é marchante, nin entende de cadros".

A preguntas do presidente do tribunal, o maxistrado Ángel Hurtado, o extesoreiro de AP concretou que coñecía a todos os marchantes de España e que o que extesoureiro do PP non "se dedicaba a nada diso" nin sabía "absolutamente nada" das características dos cadros, por exemplo a escola pictórica á que procedían os pintores.

"Nin investía en arte", engadiu comparándose con el que lembrou que "recentemente" vendeu "de forma moi legal e publicado nun libro" ao Museo do Prado 40 cadros dunha colección dun centenar de obras de arte.

Naseiro insistiu en que Bárcenas utilizoulle porque "non fai moito" pediulle que dixese que coleccionaba cadros con el para poder trasladarllo aos seus "amigos", algo que nun principio aceptou porque "confiaba" nel. Engadiu que escoitou de "xente na rúa" que o que foi xerente e senador 'popular' dicía que os cadros "eran del, que a colección era del e non miña, cousas moi raras".

O que foi o primeiro tesoureiro 'popular' afirmou en numerosas ocasións ante preguntas da fiscal Concepción Sabadell que non lembra as operacións de compravendas que realizou con Bárcenas. En todo caso, dixo que posiblemente adquiriu deste algún cadro pequeno "de pouca importancia" para decorar.

NINGUNHA RELACIÓN COMERCIAL CON BÁRCENAS

Tras mostrarlle varias facturas destes investimentos, o extesorero de AP negou comprar a Bárcenas obras de arte por gran valor, como bodegóns de Juan Van der Hammen ou outras obras do pintor napolitano Guiseppe Recco. Mesmo chegou a asegurar que non recoñece nin a letra, nin a firma dalgúns dos documentos que certifican estas operacións, probas achegadas pola defensa de Luís Bárcenas, como a venda dun cadro ao seu sucesor en 2002 por 9.000 euros.

"Pasou moito tempo, seis ou sete anos e con 82 anos non se ten a lucidez do que se fixo exactamente en seis anos", subliñou. O avogado de Luís Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, expresou ante o tribunal a súa dúbida de que Naseiro estea en condicións para declarar, xa que non "lembra nada" do que se lle preguntou.

Aínda así, aseverou que non tivo "relacións comerciais co señor Bárcenas". Preguntado tamén a conta denominada 'Glotón' no banco suízo Gottardo, Naseiro respondeu que non está "de acordo" con que ese depósito "nin sequera" fóra da súa propiedade.

Así pois, preguntado por se algunha vez transferiu diñeiro ás contas de Bárcenas, aseverou que "baixo ningún concepto" fixo esa operación: "Non me acordo de darlle diñeiro en Suíza, non lembro nada diso pero creo que non llo dei", dixo. Sobre a muller do extesoreiro do PP, Rosalía Iglesias --para a que Bárcenas compraba cadros porque a ela "lle gustaba", tal e como destacou na súa declaración ante o xuíz-- dixo que a coñece porque "andaba polo partido" e por ser a "señora" deste.

"TOTALMENTE FALSO" QUE NASEIRO IMPLANTOU A 'CAIXA B' DO PP

Naseiro ademais dixo que é "totalmente falso" que el fose o responsable, xa como tesoureiro do PP, de implantar a 'caixa B' no partido. "Rosendo Naseiro foi o que implantou nese momento o que se levase unha contabilidade a nivel nacional de todo o partido, non teño nada que ver con iso", concluíu.

Na sesión deste martes, tamén testificaron tres persoas relacionadas co negocio da arte: o marchante Miguel Granados, o propietario de cadros Luís Ortíz e a propietaria da galería Ática, Susana Mantecón. O tres aseguraron non ter ningunha relación con Bárcenas, mentres que si confirmaron coñecer a Naseiro.

Pola súa banda, Granados destacou que nunca lle comentaron que os dous extesoreros do PP realizasen algunha operación "particular" relacionada con obras de arte e indicou que Bárcenas non era un marchante "de forma oficial", aínda que non lle parece estraño que o simulou porque "todo o mundo comercia, ten cadros e véndeos".