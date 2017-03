O novo número da revista 'La Tribuna' aborda a primeira novela de Emilia Pardo Bazán traducida ao xaponés

A tradución por primeira vez ao xaponés dunha novela de Emilia Pardo Bazán é un dos temas abordados no novo número da revista 'La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán'.

O novo exemplar da revista dedicada a Pardo Bazán foi presentado este martes polo director da revista, Xóse Ramón Barreiro, acompañado polo presidente da Real Academia Galega (RAG), Xesús Alonso Montero e, por videoconferencia, o tradutor de 'Los Pazos de Ulloa', Eizo Ogusu.

Ogusu explicou a débeda pendente que el mesmo empezou a saldar coa condesa rebelde no seu país ao traducir 'Los Pazos de Ulloa' á súa lingua. "A miña tradución non é máis que un paso, un intento para avivar o interese do público xaponés por coñecer a Emilia Pardo Bazán", subliñou.

O profesor nipón asina no último número da revista un artigo no que profunda precisamente na débeda que aínda ten Xapón coa escritora coruñesa. Ata o momento, só se traduciron seis contos da súa autoría en tres antoloxías.

Esta realidade, segundo dixo este profesor, contrasta con outros escritores españois da mesma xeración, que xa teñen desde hai tempo nas librarías xaponeses as súas obras máis destacadas. É o caso de 'El Sombrero de tres picos', de Alarcón; 'Pepita Jiménez', de Juan Varela ou 'La Regenta', de Clarín.

Ademais da nota de Eizo Ogusu, o número 11 da revista 'La Tribuna' inclúe outros artigos que achegan ao lector á figura e obra de Pardo Bazán.