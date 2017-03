A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, animou a todas as traballadoras da Administración provincial a secundar este mércores, 8 de marzo, o "paro internacional das mulleres" convocado en máis de cincuenta países e que ten como lema "a solidariedade é a nosa arma".

Na institución provincial o paro terá lugar entre as 12,00 e as 12,30 horas. Respecto diso, Carmela Silva comentou que ela vai dedicar a xornada "por completo" a actos de igualdade como unha maneira de reivindicar a data do Día Internacional da Muller.

Respecto diso, a presidenta provincial defendeu que a política de igualdade é "prioritaria" na Deputación de Pontevedra e destacou que desde a chegada do novo goberno provincial "creouse un servizo propio que antes non existía" e que se trata dunha "política transversal" que rexe as accións da totalidade dos deputados. "Co que xa somos un referente en igualdade", abundou.

Silva repasou as diferentes actuacións levadas a cabo polo goberno que preside e o efecto que tiveron na institución provincial. Ao seu xuízo, constituíron "unha revolución no ámbito da igualdade". Un labor que outros grupos políticos e administracións empezaron máis tarde a imitar, coa igualdade como prioridade, segundo considerou.

AXENDA 8 DE MARZO

Este 8 de marzo Carmela Silva comezará a súa axenda en Cuntis cunha acción de Mulleres en Acción: violencia zero. Nesta intervención a artista Nana realizará un mural mesturando as técnicas de grafiti e da arte urbano. A obra é unha crítica ao amor romántico, entendido desde o punto de vista dos contos de princesas, onde a muller xoga un rol de submisión e desigualdade.

Á volta de Cuntis as mulleres da Deputación sairán entre as 12,00 e 12,30 horas e reuniranse no vestíbulo da institución, onde unha funcionaria lerá un manifesto e repartiranse as chapas co hashtag #NonEstamosTodas de cor violeta, porque "é a cor da muller" e "da igualdade", segundo recalcou a presidenta.

Silva comerá en Vigo con mulleres deportistas, unhas das "grandes invisibilizadas", segundo dixo, como se puido apreciar nestas pasadas Olimpíadas.

Por último, a xornada pecharase finalmente en Lalín onde asistirá á entrega do XI Premio á muller empresaria 2017. Dona Maruja Gutiérrez ás 20,30 horas no Museo Municipal Ramón María Aller.