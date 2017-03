Galicia conta con 128 persoas desaparecidas das 4.164 do conxunto estatal

Galicia presenta na actualidade un total de 128 denuncias de desaparecidos activos, das 4.164 do conxunto estatal. En toda España, 214 son de extrema gravidade (risco alto confirmado), mentres que na comunidade galega son 17 as deste nivel.

Por provincias, as denuncias de desaparecidos activos en Galicia distribúense entre A Coruña, con 57 (tres de alto risco); Pontevedra, con 35 (seis de alto risco); Ourense, con 19 (catro de alto risco) e Lugo, con 17 (catro de alto risco).

No que respecta ás denuncias activas clasificadas no nivel de alto risco, a distribución territorial indica que as comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Canarias e Galicia son as que se anotan unha incidencia máis alta.

Dos desaparecidos na comunidade galega, 25 son menores, e unicamente un deles (en Lugo) está cualificado de alto risco. Os restantes distribúense entre Pontevedra (10), Lugo (outro oito), A Coruña (catro) e Ourense (dous).

INFORME

Así o recolle o Informe estatístico sobre a situación das persoas desaparecidas en España e o Centro Nacional de Desaparecidos, cuxos principais datos achegou este martes o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido.

Durante a súa presentación, o responsable de Interior afirmou, tras unha reunión coas asociacións de desaparecidos e as forzas de seguridade do Estado, que o "compromiso de todos por resolver este problema é decidido e definitivo". "Ímonos a deixar a pel no empeño para atopar ás persoas desaparecidas", reiterou Zoido, á vez que destacou o papel das novas tecnoloxías para cumprir esta misión.

En concreto, en España rexistráronse un total de 121.118 denuncias sobre desaparición de persoas pero, destes casos, só permanecen activas un 3,44%, tras ser localizadas 116.954 persoas.

Das 4.164 denuncias activas, 3.905 refírense a situación de risco limitado (93,78%) e 259 de alto risco (6,21%). Destas últimas, só a 5,13% conta un alto risco confirmado por parte das unidades específicas da Policía xudicial.

En canto ás provincias onde se sitúan máis denuncias activas, Cádiz (588), Barcelona (396), Madrid (293), Granada (268), Málaga (235) e Almería (214). Con todo, as provincias que presentan casos de desaparición de alto risco son Barcelona (46), As Palmas (14), Málaga (13) e Baleares, Madrid e Murcia (12).