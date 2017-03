Revogada a declaración de utilidade pública da ONGd Equus Zebra, con sede na Coruña

O Ministerio do Interior revogou a declaración de utilidade pública da ONGd Equus Zebra, con sede na cidade da Coruña, segundo recolle o Boletín Oficial do Estado (BOE) este martes.

A resolución, de 21 de febreiro, é da Secretaría Xeral Técnica do ministerio, e débese ao cumprimento do disposto no artigo 35.4 da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e no artigo 7.7 do Real Decreto 1740/2003, de 19 de decembro, sobre procedementos relativos a asociacións de utilidade pública.

A asociación figura inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio do Interior e na súa páxina web destaca que desde o ano 2000 traballa "coa misión de integrar a persoas en risco de exclusión social".

"Para iso, levamos a cabo acciones de sensibilización, acollida, formación, orientación laboral, asesoramento xurídico e atención psicolóxica", sinala. "Todo de maneira próxima, flexible e comprometida cos valores de interculturalidade, xustiza e solidariedade, a través de achegas públicas, privadas e grazas á colaboración de persoas voluntarias", agrega.