Extinguido o convenio de colaboración entre o Catastro e o Concello de Portas (Pontevedra)

A Dirección Xeral do Catastro extinguiu o convenio de colaboración co Concello de Portas, segundo a resolución do Ministerio de Facenda que publica este martes o Boletín Oficial do Estado (BOE).

"Denunciándose o pasado 11 de novembro de 2016 o convenio de colaboración en materia de xestión catastral subscrito entre a Dirección Xeral do Catastro e o Concello de Portas o 9 de febreiro de 2001, procede a publicación da extinción do devandito convenio no Boletín Oficial do Estado", recolle.

A resolución, a 9 de febreiro de 2017, está asinada polo director xeral do Catastro, Fernando de Aragón Amunárriz.