“Na Coruña non hai alternativa real á marea”

A Marea Atlántica saca peito. Hoxe cumpriuse un mes dende que Xulio Ferreiro perdera a moción de confianza. Como ninguén foi quen de presentar un candidato a alcalde alternativo, quedan aprobados automáticamente os orzamentos da Coruña.

Xulio Ferreiro na rolda de prens na que celebrou a aprobación dos orzamentos

A confluencia interpreta que “non hai unha alternativa real ao goberno da Marea Atlántica”. Ademais, acusa a PP e PSOE de atrasar a entrada en vigor dos orzamentos con mala fe.

Na Marea hai optimismo porque por vez primeira dende que goberna poderán aplicar unhas contas deseñadas por eles. O ano pasado tiveran que apandar cuns orzamentos pactados co PSOE a ultimísima hora e que, ademais, os socialistas modificaran amplamente no último pleno pactando co PP. A confluencia estima que en abril a cidade terá orzamentos.

E cales son as prioridades da marea? A primeira enunciada é a vivenda digna. Outras prioridades serán o cambio no modelo de mobilidade, a construción da área metropolitana e o rescate do borde litoral, agora en mans privadas en gran medida.

“Grandes batallas que van definir o futuro da Coruña e nas que confío en que nos atopemos. Por nós non vai quedar. Non ten sentido manter unha relación de hostilidade con aqueles grupos que poden conformar unha maioría no Pleno”, dixo Ferreiro tendendo a man unha vez máis ao PSdeG. A Marea espera, pois, ter o apoio socialista na batalla política para que a Autoridade Portuaria non venda os terreos do Hotel Finisterre.