O gasto sanitario por habitante en Galicia sitúase en 1.341 euros en 2014, un 7% menos que antes da crise

O gasto sanitario por habitante en Galicia situouse en 1.340,7 euros en 2014, o que supón un 7% menos que antes da crise, cando o gasto per cápita supuña 1.442,1 euros en 2008.

Así figura nos datos do libro 'A sanidade española en cifras 2016', editado polo Círculo da Sanidade, tras analizar 250 indicadores sanitarios da base estatística do Ministerio de Sanidad.

Con todo, segundo estas cifras, o gasto sanitario en Galicia está un 4% por encima da media española. O libro foi elaborado pola Fundación Gaspar Casal, dirixido por Juan del Llano, e coordinado pola profesora Alicia Coduras.

Segundo destacan, a brecha territorial no gasto sanitario por persoa en España ampliouse do 27% ao 54% entre 2008 e 2014. Unha cuestión que atribúen a un contexto de recortes orzamentarios xeneralizados e un problema profundo de desigualdade no sistema sanitario español.

Ademais, a valoración dos galegos do funcionamento da sanidade pública está por baixo da media nacional, á que puntúan cun 6,16. Unha cifra que está lixeiramente por encima da nota media en España.