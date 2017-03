As reservas do grupo sanguíneo A- seguen baixas en Galicia

As reservas do grupo sanguíneo A negativo (A-) seguen baixas na Comunidade galega, mentres que as de Cero positivo (0+), Cero negativo (0-) e A positivo (A+) permanecen normais, segundo a información facilitada este martes pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Deste xeito, ADOS lembra que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o vindeiro luns 13 de marzo acudirán unidades móbiles aos municipios coruñeses das Somozas --diante do Concello--, Ordes --detrás do Consistorio--, A Coruña --TGSS na Praza de Vigo-- e Ribeira --Frinsa--.

Tamén o luns desprazaranse unidades móbiles á localidade luguesa de Burela --Praza do Concello--; así como aos concellos ourensáns de Cenlle --Praza da Tenencia-- e San Amaro --diante do Consistorio--.

Así mesmo, o luns haberá unidades móbiles nos municipios pontevedreses de Bueu --xunto á antiga casa do mar--, O Grove --Praza do Corgo-- e Soutomaior --Rúa Rogelio Landeira en Arcade--.