Galicia celebrará o Día da Muller Traballadora este mércores con diversos actos e lectura de manifestos

Galicia celebrará este mércores o Día Internacional da Muller Traballadora coa lectura de manifestos e a organización de diversos actos tanto no ámbito social como no político.

Con motivo deste 8 de marzo, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia urxe educar en igualdade e fomentar a corresponsabilidade para desmontar as bases da desigualdade.

Segundo advirte, "para desterrar a histórica desigualdade" que se manifesta en feitos como a brecha salarial, o teito de cristal, unha tripla xornada, as agresións sexuais e a secuela da violencia de xénero, é "urxente" educar en igualdade --a coeducación-- e desterrar así os roles, estereotipos e prexuízos de xénero.

Nunha declaración institucional, os psicólogos galegos propoñen a coeducación para evitar as discriminacións e desigualdades por motivo de xénero, así como a corresponsabilidade no fogar, consistente en que homes e mulleres responsabilícense por igual das tarefas domésticas.

"É necesario mellorar en cantidade e en calidade os recursos e os instrumentos de educación e socialización co fin de eliminar os comportamentos e actitudes sexistas, e iso pasa por traballar a igualdade en todas as etapas educativas", proclaman.

Neste contexto, sinalan á figura do psicólogo educativo como "ideal" para desenvolver este labor nos centros escolares, de modo que se aborden aspectos como a educación afectivosexual e a xestión das emocións, entre outros.

O PAPEL DAS MULLERES

Tamén desde o mundo económico de Galicia xorden posicionamentos ante este 8 de marzo. Así, Agaca (asociación galega de cooperativas agroalimentarias) reivindica que aumenta as súas actividades para promover o papel das mulleres en cooperativas.

Lembra esta asociación que en 2015 Nacións Unidas promoveu un estudo mundial sobre o papel das mulleres no cooperativismo, e que o 80% das enquisadas afirmou que as cooperativas supoñen unha mellor opción que outras empresas de face á inclusión e integración laboral feminina e o avance na equidade de xénero.

En Galicia, apunta que, segundo os datos da Xunta, no 46,95% das explotacións agrogandeiras consta unha muller como titular. En canto ao cooperativismo agroalimentario, a cifra tamén é moi similar (51% de homes fronte ao 49% de mulleres), aínda que elas non ocupan aínda unha porcentaxe significativa en postos de responsabilidade (12% en consellos reitores, 3% en presidencias).

Xa en 2016, Agaca publicou un estudo que --con datos de 2013-- situaba no 54% a media de asistencia ás asembleas societarias, cun 74% de homes.

En consellos reitores, situaba a presenza feminina no 13% e en presidencias, no 5,7%. Nas xerencias, en cambio, colocábase no 30%, cifra superior ás cooperativas agroalimentarias en conxunto, que sumaban un 23% de mulleres xerentes.

ACTOS ESTE MÉRCORES

Este mércores, 60 socias da cooperativa láctea Clun proxectarán 'Mulleres de seu' para o empoderamento e desenvolvemento profesional das mulleres no rural. A este encontro, a partir das 12,00 horas na Cidade da Cultura, asistirá a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella.

Pola súa banda, a unión intercomarcal Santiago-Barbanza de CC.OO. convocou unha concentración ante a sede comarcal, no Polígono do Tambre, con motivo do paro internacional de mulleres.

Tamén a facultade de Ciencias da Comunicación celebrará o 8 de marzo, en colaboración coa oficina de igualdade de xénero da Universidade de Santiago de Compostela (USC), co novo espazo no que dará acollida a mulleres vinculadas co mundo da ilustración e a viñeta.

Igualmente, o colectivo 'Xtodas' --asociación de axuda a mulleres vítimas de violencia de xénero-- chama a secundar dúas sentadas que protagonizará este mércores en Vilagarcía de Arousa, unha ás 12,00 horas na porta do Concello e outra ás 20,00 horas na Praza de Galicia.

Ao lado dos partidos políticos, Compromiso por Galicia celebrará un acto conmemorativo no que participará o secretario xeral, Carlos Piñeiro, na entrega dunha figura institucional, ás 19,00 horas no restaurante O Castelo, en Muros (A Coruña).

A administración local tamén prevé pór o seu gran de area, con iniciativas como a do Concello de Ames, que este mércores presentará o terceiro plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

A través de Cruz Vermella A Coruña, o restaurante do Hotel Hesperia A Coruña doará o 10% do recadado no seu menú de mercado ou á carta para axudar ao desenvolvo da área da loita contra a violencia de xénero.