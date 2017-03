A Coruña aproba de maneira inicial o seu orzamento tras finalizar o prazo para unha posible moción de censura

Os orzamentos do Concello da Coruña para este ano quedaron aprobados de maneira inicial tras finalizar o prazo para a presentación dunha posible moción de censura, despois da cuestión de confianza á que se someteu o rexedor, Xulio Ferreiro, en febreiro.

En declaracións aos xornalistas, o alcalde asegurou que a aprobación do orzamento debe marcar "un punto de inflexión para pisar o acelerador" na construción da cidade "e nas relacións coa oposición".

Tras finalizar o prazo que PP e PSOE tiñan para presentar unha proposta de goberno alternativo, o proxecto de orzamento, por importe de máis de 245 millóns, quedou aprobado, de maneira inicial ás 00,00 horas deste martes.

"Non hai unha alternativa real ao noso goberno", asegurou o rexedor aos xornalistas tras non prosperar unha posible moción de censura que desde as filas socialistas descartouse a pesar de non apoiar ao alcalde na cuestión de confianza.

NEGOCIACIÓNS

Por outra banda, Ferreiro manifestou que a súa intención é "falar" coa oposición sobre o tres asuntos que centraron as reunións co grupo municipal socialista para evitar a cuestión de confianza. En concreto, lembrou que son a procura dun pacto en materia de mobilidade, acordos para a constitución da área metropolitana e "un pacto polo rescate do bordo litoral".

"Estas son as grandes batallas que van definir o futuro da nosa cidade", sinalou o rexedor. No entanto, lembrou que, a partir deste momento, o proxecto de orzamento deberá pasar por unha serie de trámites ata a súa aprobación definitiva. Entre eles, estará o período de alegacións ao que deberán someterse.

Antes, o alcalde asinará o decreto que estipula que as contas municipais aprobadas de maneira inicial e para que estas poidan ser publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

Ferreiro, que lamentou que se atrasou un mes a aprobación do orzamento, subliñou que por primeira vez haberá "uns orzamentos propios".

"Temos un orzamento de máis de 245 millóns para dar continuidade ás políticas emprendidas en 2015 e 2016", remarcou tamén o rexedor, que agradeceu os apoios recibidos por parte da cidadanía e tamén o "exercicio de responsabilidade" do BNG co seu apoio na cuestión de confianza.