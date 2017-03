O Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) fallou "anular en parte" a orde de 29 de abril de 2011 e a PXOM (plan xeral de ordenación municipal) do Concello de Lugo "no exclusivo extremo relativo á ordenación urbanística da unidade de actuación CS-5 (hoxe URPI 58), que é contraria a dereito", en relación ao proxecto do Garañón.

O fallo do alto tribunal galego chega despois do recurso contencioso-administrativo presentado pola Asociación Cultural en Defensa das Costas do Parque Rosalía de Castro. Este colectivo recorreu contra a orde de 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas pola que se aprobou definitivamente de forma parcial a PXOM.

A sentenza, de 2 de marzo, tomba "a ordenación urbanística de toda a unidade de actuación" relativa ás torres do Garañón, por ser "contraria a dereito".

O avogado da asociación, Julio López Ferro, destacou que invalida igualmente "todo o convenio, o PERI e o convenio de compensación", o que significa que "nestes momentos non hai ordenación urbanística nesa unidade de actuación".

Dita sentenza pódese recorrer ante o Tribunal Supremo. López Ferro sinala que de "o contrario habería que proceder á demolición e á restauración de todo o indebidamente construído aí". "É demoler e restaurar, volver ao principio pero restaurando", incide.

O letrado advertiu, neste sentido, en que "ata agora só estanse calculando os gastos do proxecto de demolición pero non se están calculando os gastos de restaurar o ben ao estado anterior".

E é que a alcaldesa, Lara Méndez, anunciou hai algunhas semanas que se disporá dunha partida de 300.000 euros, nos orzamentos municipais, para a demolición destas torres que se sitúan aos pés das costas do parque Rosalía de Castro de Lugo.

Non oculta o avogado que a satisfacción con respecto ao fallo xudicial non é plena, dado que a asociación buscaba a anulación de todo o plan de ordenación, pero na sentenza non se lle recoñece "lexitimación" para recorrer todo a PXOM "polos obxectivos da asociación".

Así, a sentenza do TSXG recoñece á asociación como "unha asociación cultural na defensa do parque Rosalía de Castro e a súa contorna e en cuxos estatutos se establecen como fins da mesma defender o parque e a súa contorna das agresións urbanísticas e de todo tipo, defensa da panorámica que desde o parque divísase e a defensa da contorna paisaxística.

Igualmente, Julio López Ferro asegurou que con O Garañón "o que se discutía era (agora) si se podía presentar un proxecto de legalización e xa non se pode presentar porque está anulada toda a ordenación".

Dita urbanización, paralizada no seu día pola titular do Xulgado de Instrución número 1, Pilar de Lara, levou á imputación, entre outros, do exalcalde, José López Orozco, e do exsecretario xeral do PSdeG e exconcelleiro de urbanismo, José Ramón Gómez Besteiro.