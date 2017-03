A empresa mixta de augas de Ferrol recoñece débedas con administracións e provedores por algo máis de 5,7 millóns

A empresa mixta de augas de Ferrol (Emafesa), cuxo capital social está formado nun 51 por cento polo Concello e o 49 por cento restante por Socamex, sociedade pertencente a Urbaser, presentou un informe no rexistro xeral do Concello que recoñece unhas débedas de 5.733.253,54 euros a 31 de xaneiro deste ano 2017.

Devandito informe, ao que tivo acceso Europa Press, recolle cales son os acredores aos que a empresa participada por capital público e privado débelles cantidades económicas.

As máis significativas son as derivadas do pago do canon da auga, 1.261.286,54 euros; as retribucións ao socio privado, Socamex, en 355.359,84 euros; Urbaser, por 535.063,30 e ao Concello de Ferrol, o socio público, ao que debería de ingresar desde o terceiro trimestre de 2015 e ata o terceiro de 2016 a cantidade de 1.482.069,50 euros.

Outros acredores que aparecen reflectidos neste balance son Gas Natural Comercializadora, á que debe facturas por un importe total de 266.976,63 euros.

Devandito informe tamén constata que a conta de ganancias e perdas a 31 de decembro de 2016 é negativa, cunhas perdas que a empresa mixta sitúa nos de 2.380.767 euros.

INFORME DE CUSTOS DE SANEAMENTO

Neste documento, presentado por rexistro o pasado 3 de marzo, tamén se da traslado á administración municipal dun informe de custo do sistema de depuración na ría de Ferrol no ano 2014, 2015 e 2016.

Na primeira das anualidades, segundo este escrito, asinado polo director xerente de Emafesa, Alejandro Pisa, os gastos facturados o primeiro dos anos, cando se puxo en marcha a estación depuradora de augas residuais (EDAR) de Cabo Prioriño, foron de 679.188,72, polos 1.431.157,89 do 2015 e os 2.009.652,86 aos que se chegou en 2016, realizándose boa parte de 2015 e todo 2016 sen ningún tipo de taxa, ao ser suspendida por acordo plenario do Concello de Ferrol.

CRÍTICAS DO PP

Ante estas cifras, a portavoz do grupo municipal do Partido Popular no Concello de Ferrol, Martina Aneiros, trasladou "preocupación pola situación económica de Emafesa".

Segundo Aneiros, "a empresa municipal que recibiu Jorge Suárez estaba saneada, e en pouco máis dun ano e medio, a data de 31 de xaneiro, debe 5,8 millóns de euros, en diferentes conceptos".

A edil popular tamén manifestou que a intervención municipal transmitiu, durante unha comisión ordinaria de Facenda celebrada este martes, que "a suspensión da taxa de saneamento en setembro do 2015 provocou un desequilibrio económico na empresa".

Outro concelleiro do Partido Popular, Alejandro Langtry, asegurou que "agora se sabe que Emafesa debe case 2,8 millóns de euros a diferentes administracións, entre elas ao Concello de Ferrol, e o resto a empresas ás que deixaron de pagar as facturas da electricidade e outros servizos, e onde tampouco abonaron o canon da auga".

Langtry tamén incidiu en que na devandita comisión presidida polo alcalde, a intervención municipal asegurou que "as contas dos anos 2014 e 2015 de Emafesa non se aprobaron porque o goberno de Jorge Suárez así o decidiu", e que esta situación de "bloqueo", pode derivar en que a administración xeral do estado, "neste caso o Ministerio de Hacienda, poida impor sancións de ata 300.000 euros polo incumprimento da normativa contable".