O Hospital Fátima de Vigo conmemorará o Día Mundial do Ril cunha conferencia este xoves sobre enfermidade renal

O Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima conmemorará este xoves o Día Mundial do Ril cunha conferencia sobre a enfermidade renal crónica e as modalidades de tratamento.

A cita será ás 12,30 horas deste xoves no Colexio Vivas, na rúa Príncipe de Vigo, impartida polos nefrólogos Delfina Yetman e José Sobrado.

Este relatorio, segundo informa a organización, forma parte dos actos organizados por Adrovi, a Irmandade Doantes Sangue, Deputación de Pontevedra, Concello de Vigo e Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) para "concienciar sobre a importancia do coidado renal".

O Día Mundial do Ril, que se conmemorar desde o ano 2006 o sgundo xoves de cada mes de marzo, serve, segundo engade, para concienciar á poboación en xeral da importancia do ril no correcto funcionamento do corpo humano.