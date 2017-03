O presidente da Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR), Antón Masa, cre que "Ence demostra unha vez máis o agarimo que lle ten a Pontevedra ao facer os seus investimentos fóra".

Así se pronunciou, este martes, despois de que a compañía pasteira actualizase o seu plan de investimentos e retirase do mesmo a construción dunha planta de biomasa en Lourizán.

Masa lembrou o rexeitamento deste colectivo á implantación de dita planta de biomasa na ría e á continuidade da fábrica no seu actual emprazamento.

"Estamos moi contentos porque non se faga, pero a realidade é que Ence está a incumprir o seu compromiso plasmado nese pacto ambiental coa Xunta, mentres que esta mira para outro lado", afirmou.

O colectivo ambientalista sinala xunto á paralización da planta de biomasa outros "incumprimentos" como que "non invisten na rehabilitación do Pazo de Lourizán" nin entregaron "os millóns comprometidos no ano 2016" para colectivos sociais. "Non só non crearon postos de traballo, senón que os destrúen", denuncia, en alusión a unha recente crítica do sindicato Comisións Obreiras.

Así, Masa lamentou que agora Ence vaia a fabricar máis toneladas de pasta de papel en Lourizán: "Van gañar máis e van contaminar máis e ese é o seu compromiso para Pontevedra", sentenciou.

O VICEPRESIDENTE, 'MAMPORRERO' DE ENCE

Pola súa banda, o Concello de Pontevedra considera que a estratexia investidora de Ence é unha mostra das "promesas falsas" que a empresa realizou ao Partido Popular para garantir que o Goberno lle concedese a prórroga para continuar coa súa fábrica en Lourizán ata 2073.

O portavoz do goberno municipal, Raimundo González, asegurou que aos populares "tomáronlles o pelo descaradamente" xa que "os abelorios que lles prometeron resultaron ser de lata".

González tamén respondeu en rolda de prensa ás críticas do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, que suxería que as "dificultades" postas desde o Consistorio influíron nesta decisión da firma: son "desculpas de mal pagador", censurou.

Respecto diso, lamentou que Rueda actúe como 'mamporrero' de Ence e que o seu comportamento sexa o dun "membro virtual" do consello de administración da pasteira.

O portavoz municipal, de feito, asegurou que ao Concello non se lle comunicou por parte de Ence a súa intención de facer unha planta de biomasa.

O BNG entende que como todo o investimento previsto por Ence é "só" para incrementar a súa produción en Pontevedra, ábrese unha "ocasión que nin pintada" para que a empresa abandone a ría en 2018. Para iso, o edil nacionalista animou aos populares a que "reconsideren" a súa postura.