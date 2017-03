Santiago homenaxea a Valle-Inclán colocando unha bufanda vermella na súa estatua da Alameda

Asociacións e personalidades do mundo da política e a cultura compostelá homenaxearon este martes a Ramón María do Valle-Inclán nun acto fronte á estatua do escritor do Paseo dos Leóns da Alameda de Santiago.

Neste evento, organizado pola Fundación Granell en colaboración co Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal (A Coruña), colocaron unha bufanda vermella á escultura do vilanovés, fano en relación ao costume de vestirlle a mesma prenda pero de cor branca en Madrid con motivo do Día do Teatro.

Segundo explicou o conservador xefe da Fundación Granell, Eduardo Valiña, este acto, que organizan desde o ano 2007, "rende homenaxe ao escritor polo seu regreso real e simbólico a Compostela".

Varios políticos locais estiveron presentes neste acto, de feito, o encargado de colocar a bufanda foi o segundo tenente de alcalde, Jorge Duarte. Así mesmo, participaron representantes dos outros grupos municipais, en concreto, fixérono os portavoces do PP, Agustín Hernández; PSOE, Paco Reyes; e BNG, Rubén Cela.

Na homenaxe tamén participou o dramaturgo Quico Cadaval, que o pasado venres estreou 'A cabeza do dragón', que foi a primeira obra de Valle-Inclán representada en galego. Ao final do acto, todos os asistentes leron algún texto do escritor.

ITINERARIO VALLE-INCLÁN

En leste mesmo acto, o director do Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal, Antonio González Millán, informou de que este venres 10 de marzo realizará un itinerario guiado sobre Valle-Inclán.

Este comezará ás 17,00 horas na Alameda e será de entrada gratuíta. Con todo, é necesario reservar praza de forma previa --pode facerse chamando ao teléfono do Museo ou ben remitindo un correo electrónico a museo.valleinclan@aproba.gal--.

Finalmente, González Millán asegurou que na ruta deste venres haberá unha sorpresa teatral da man de Cadaval e expresou o seu desexo de que este itinerario sexa algo estable en Compostela.