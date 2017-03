Pleno.- O PPdeG rexeita unha iniciativa do PSOE para desenvolver o pacto local de 2006

O Parlamento de Galicia, cos votos en contra do PPdeG, rexeitou este martes unha moción do Partido Socialista que pedía a convocatoria da Comisión Galega de Cooperación Local para estudar o desenvolvemento do pacto local, así como presentar senllos plans de desenvolvemento para que a Xunta asuma os custos de mantemento dos centros de saúde e de ensino primario.

A iniciativa foi defendida pola deputada socialista Begoña Rodríguez, quen criticou que o Goberno galego non reflectise nos seus orzamentos para 2017 "un incremento na consignación" para os concellos galegos que, segundo indicou, "seguen recibindo sete millóns de euros menos que en 2008" do Fondo de Cooperación Local.

"Os custos de mantemento dos centros de saúde e os centros de educación primaria seguen maioritariamente a cargo dos municipios", censurou a parlamentaria socialista, que criticou que do total de fondos que se fixan para as Administracións locais galegas nas contas, o Executivo do PP reserve "uns 2,5 millóns" para as fusións voluntarias de municipios.

Esta iniciativa contou cos votos a favor do BNG e En Marea. Así, en primeiro lugar, o deputado nacionalista Luís Bará considerou que "aínda hai moitas cuestións pendentes" en materia de competencias e de financiamento local, como a cuestión dos centros de saúde e os de educación primaria a pesar de que "se creou un grupo de financiamento local", que "non deu ningún froito".

"Entendemos que este debate hai que enmarcalo nunha cuestión crave, a do financiamento, para terminar con este modelo discriminatorio e inxusto para os municipios galegos", sinalou para defender a creación dun novo pacto local que teña en conta as necesidades de "reais" dos concellos galegos.

Pola súa banda, o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, considerou necesario o "desenvolvemento pleno" do pacto local, que aínda así ve "insuficiente", ante a "asfixia" que viven as administracións locais galegas derivadas de medidas postas en marcha polo PP como a Lei de Racionalización.

REXEITAMENTO DO PPDEG

Pola súa banda, a parlamentaria popular Paula Prado propuxo unha votación por puntos para aprobar a convocatoria da Comisión galega de Cooperación local, unha cuestión que foi rexeitada pola deputada socialista defensora da iniciativa.

Ademais, na súa intervención, Paula Prado asegurou que o "bipartido materializou unha firma" na que o PP "levaba anos traballando" pero, despois, "non fixo absolutamente nada" para conseguir as cuestións que agora reclama a deputada socialista, como a asunción das competencias dos centros sanitarios e educativos.

Neste sentido, tamén aproveitou para destacar que a Xunta "garantiu 119 millóns de euros". "Este ano o fondo sobe por encima do resto dos departamentos da Xunta", manifestou en relación ao Fondo de Cooperación Local.