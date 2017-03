Pleno.- Unanimidade na Cámara para pedir á Xunta que analice a violencia no deporte e fomente a educación

O catro grupos con representación no Parlamento de Galicia --PP, En Marea, PSdeG e BNG-- sumaron este martes os seus votos para pedir á Xunta que elabore un informe sobre a existencia de condutas violentas asociadas ao deporte e fomente a educación a educación en valores.

O impulsor desta moción foi o deputado socialista Julio Torrado, quen subliñou ante o pleno da Cámara que Galicia é "a terceira comunidade en número de encontros deportivos con incidencias" segundo os datos da Comisión estatal antiviolencia.

Con todo, asumiu que os datos existentes son escasos, de modo que propuxo que a Secretaría Xeral para o Deporte redacte un informe de carácter anual sobre as condutas violentas no deporte que sirva de base para deseñar actuacións específicas.

A partir de aí, o parlamentario do PSdeG expuxo a importancia de avanzar na diferenciación de condutas "sancionables" no ámbito do deporte adulto e de deseñar medidas "formativas e exemplarizantes" pensadas para o deporte basee.

Así mesmo, pensando nas convocatorias públicas de axudas e as colaboracións "directas" do Goberno galego, defendeu primar as actividades que teñan por obxectivo "contribuír a unha cultura de tolerancia e igualdade a través do deporte".

Ademais, a instancias do deputado de En Marea Marcos Cal, negociouse un punto adicional para promover unha atención "especial" ás violencias relacionadas co racismo, o machismo e os ataques á identidade sexual.

"PERSEGUIR IDEAS POLÍTICAS"

Por parte do BNG tomou a palabra Luís Bará, quen fixo fincapé na necesidade de "corrixir" e "sancionar" calquera modelo de violencia no deporte en lugar de orientar os comités a "perseguir ideas políticas diferentes", como as "pitadas" ao himno ou á monarquía.

"Hai que canalizar as enerxías a combater a violencia e a discriminación, e deixar en paz a nosa bandeira. Que a deixen ondear nos estadios, que non fai daño a ninguén!", reclamou, en alusión ás sancións pola exhibición de 'esteladas' e 'estreleiras'.

"VIOLENCIA NA POLÍTICA"

Finalmente, en representación do PP, Lupe Murillo advertiu de que "non se pode criminalizar o deporte" porque "a violencia está instalada no conxunto da sociedade", como proban --dixo-- certas descualificacións da oposición sen que se fale de "violencia na política".

Devandito isto, a tamén presidenta do Pontevedra C.F. mostrouse a favor do "deporte en valores" e da "erradicación" da violencia. Así pois, aceptou "examinar" a situación para ver que hai que "corrixir" para pór fin a calquera tipo de agresión ou discriminación.