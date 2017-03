O dramaturgo Eduardo Alonso, recoñecido co Premio de Honra Marisa Soto, que outorgan os actores galegos

A Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) recoñeceu co Premio de Honra Marisa Soto ao dramaturgo e director teatral Eduardo Alonso (Vigo, 1948).

Alonso foi o primeiro director do Centro Dramático Galego (CDG), así como o fundador, xunto á actriz Luma Gómez, de Teatro do Noroeste, compañía que este ano cumpre 30 anos de traxectoria.

O galardón será entregado na gala dos XXI Premios María Casares, que se celebrará o 29 de marzo, segundo informa a organización nun comunicado. Na lista de gañadores deste recoñecemento desde 1997 atópanse, entre outros, Maruxa Villanueva, Ana Romaní, Manuel Lourenzo ou a Sala Nasa.

Os Premios de Teatro María Casares celebran neste 2017 a súa 21 edición con 'O tolleito de Inishmaan', de Contraproducións e FIOT Carballo, que aspira a 11 premios; seguida de 'Eroski Paraíso', de Chévere (compite por oito galardoes); mentres que 'Voaxa e Carmín', de ButacaZero, e 'Raclette', de Ibuprofeno Teatro, optan a cinco.

TRAXECTORIA

A directiva da AAAG recoñece así os máis de 40 anos de profesión artística de Eduardo Alonso polo seu papel na profesionalización do teatro galego como impulsor do CDG e incorporación de novos valores en Teatro do Noroeste.

Este enxeñeiro técnico naval e licenciado en Ciencias da Imaxe e Xornalismo dedicou a súa vida profesional á escena, desde a fundación de grupos como Teatro Zoo de Madrid (1970), Teatro Andrómena (1979) ou Teatro do Noroeste (1987), entre outras.

A instancias polo entón director xeral de Cultura da Xunta, Luís Álvarez Pousa, Eduardo Alonso pon en marcha a institución galega de teatro público coas obras 'Woyzeck', dirixida por Xúlio Lago, e 'Agasallo de sombras', de Roberto Vidal Bolaño.

Así, entre 1984 e 1986 Alonso dirixiu un total de seis producións: 'Os vellos non deben de namorarse', de Castelao; 'O enfermo imaxinario', de Molière; 'As alegres casadas' e 'Un soño de verán', de Shakespeare; 'Lisístrata', de Aristófanes, e 'A cacatúa verde', de Arthur Schnitzler.

En 1987, Eduardo Alonso fundou xunto á actriz Luma Gómez a compañía Teatro do Noroeste, con 36 espectáculos e máis de 1.250 funcións de autores como Méndez Ferrín, Vidal Bolaño, Camus ou Bertolt Brecht, entre outros.

Así, combina a posta en escena de autores clásicos con obras escritas polo propio Alonso. A última peza da compañía ata a data foi 'Estado de Graza' (2017).

Entre outros recoñecementos, Alonso conta con tres premios María Casares, dous Premios Max ao mellor texto en galego, así como o Premio da Cultura Galega (2010).