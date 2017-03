Senra (AGEe) insta á CE a facer seguimento de posibles deficiencias dos sistemas de salvamento marítimo

A eurodeputada galega Lídia Senra, integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica, rexistrou en Bruxelas unha pregunta por escrito dirixida á Comisión Europea, preocupándose polo caso do buque 'Senefand Uno', propiedade da armadora galega Profand, e que "desapareceu en augas de Senegal" o 8 de febreiro.

Nun comunicado, Senra subliña que o buque pesqueiro deixou de emitir a súa posición e tanto a empresa armadora como as familias "perderon todo contacto coa tripulación".

"A día de hoxe segue sen haber rastro do barco afundido, as autoridades reduciron xa o operativo de procura e continúan sen atoparse os corpos de dous mariñeiros senegaleses que ían a bordo e do seu patrón, José Vicente Pazos, residente en Marín", sinala.

Senra insta a facer seguimento das posibles deficiencias dos sistemas de socorro e salvamento marítimo. A eurodeputada, segundo informa a organización nun comunicado, quere saber se a UE ten constancia "de problemas de funcionamento das radiobalizas de emerxencia" dos buques.