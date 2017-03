O presidente da Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), Juan Manuel Pérez Canal, reclamou este martes unha "refundación" da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), á que acusou de estar máis ocupada en "quen manda" que en "os verdadeiros problemas" dos empresarios.

Así o manifestou, en declaracións aos medios de comunicación, durante unha comparecencia de prensa con motivo da Asemblea Xeral de Cecotran (entidade de cooperación empresarial) transfronteiriza, e advertiu de que os empresarios ourensáns reclaman á súa confederación "facer algo, dicir que ata aquí se chegou".

Pérez Canal referiuse a a "vulneración" do acordo para elixir un presidente da CEG que contase co consenso das confederacións provinciais, así como aos nomeamentos posteriores no seo da organización presidida por Antón Arias. Ademais, criticou que a estrutura da CEG "fai pensar en que se tenta dirixir desde algunha provincia, buscando o apoio dalgúns sectores, en detrimento de outras provincias".

"Este modelo está esgotado, fai falta unha refundación da CEG, con novas bases (*), porque estamos convencidos de que así non ten moito futuro, nin ten sentido para nós seguir asistindo a comités e xuntas directivas onde do único que se fala é de quen son os representantes de non se que, de quen vai ser secretario xeral,..", proclamou.

POSIBLES MEDIDAS

Con respecto á posibilidade de que a CEO adopte a mesma medida que a Confederación de Pontevedra, que acordou por unanimidade pedir a suspensión temporal da CEG, o presidente da patronal ourensá sinalou que se tomará unha decisión na reunión da xunta directiva prevista para dentro de dúas semanas.

"Non se se farei unha proposta, ou se se abrirá un debate, pero o que trasladan os meus colegas ourensáns é que están cansados de que se ignore a territorios importantes", aseverou.

Así mesmo, contrapuxo as estruturas "bastante democráticas" das confederacións de Ourense e Pontevedra, onde "hai presidente, vicepresidente, xuntas directivas e bastantes empresarios que falan, tomas decisións e axudan", a "outras confederacións" nas que non ocorre iso. "Pensamos que hai un déficit democrático importante nesas organizacións", apostilou.

RATIFICACIÓN EN ASEMBLEA

Por outra banda, o presidente dos empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, confirmou que o acordo alcanzado este luns na Comisión Permanente, de solicitar a suspensión temporal na CEG, será ratificado na asemblea que se celebre o día 30 de marzo.

Tamén se trasladará ao consello asesor da CEG, aínda que Cebreiros expresou o seu convencemento de que na dirección da organización galega "déronse por decatados", e confirmou que os empresarios pontevedreses non acudirán ás xuntas nin reunións, "incluído o comité extraordinario do próximo xoves". "A CEG ten que reflexionar, xa o tiña que facer antes", concluíu.