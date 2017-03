A deputada do BNG Montse Prado volveu a propor, con motivo do Día da Clase Obreira Galega que se celebra o vindeiro venres, a creación de "un marco galego" de relacións laborais; unha iniciativa que criticou o parlamentario do PPdeG Miguel Tellado polo "minifundismo ideolóxico" que evidencia.

Ante o pleno da Cámara, a nacionalista proclamou que a "loita" que custou a vida o 10 de marzo de 1972 a Amador Rei e Daniel Néboa "segue vixente", dada a "precariedade" laboral existente.

Así é que avogou, a través dunha proposición non de lei --que non se votará ata o mércores, na segunda xornada do pleno-- por configurar un marco galego que permita deseñar un escenario "diametralmente oposto" ao que existe na actualidade.

Por parte de En Marea tomou a palabra Manolo Lago, quen expresou o apoio do seu grupo a esta declaración de que Galicia poida "decidir por si mesma" tras criticar as últimas reformas laborais.

En canto ao PSdeG, Juan Manuel Díaz Villoslada lembrou o "impulso" do bipartito ao "diálogo social" en Galicia, pero rexeitou a pretensión do Bloque de que os convenios provinciais e autonómicos teñan "prevalencia" sobre os estatais. Si concordou, en cambio, con que predominen sobre os de empresa.

"UN MUNDO ABERTO"

Con todo, o grupo maioritario da Cámara xa anticipou a súa postura na votación a través de Miguel Tellado, quen reprochou ao BNG que "cren que en Galicia empeza e acaba todo".

"Nós vivimos nun mundo aberto", abundou, crítico tamén con que volva a debate unha iniciativa xa rexeitada "hai un ano". "Seguen instalados en posturas antigas", espetou aos nacionalistas.

Na súa quenda de peche, Montse Prado deixou claro que seguirá insistindo con esta cuestión cada 10 de marzo e sinalou que "di pouco" do PPdeG o feito de que "sentan cómodos con que decidan noutros lados o que se debe facer" en Galicia.