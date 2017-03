Realizan o informe preliminar da autopsia do mozo de Mesía para permitir o enterro

O informe preliminar da autopsia do mozo de Mesía desaparecido e cuxo cadáver foi achado este martes na Coruña foi realizado co obxectivo de permitir o enterro.

Con todo, aínda non transcendeu nada acerca das causas da morte, ao estar o xulgado pendente do desenvolvemento de probas complementarias, segundo sinalaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

O corpo de Manuel Rodríguez Gómez, veciño de Visantoña, en Mesía, de 27 anos, que faltaba do seu domicilio desde o pasado venres, foi localizado na auga na zona da Mariña, próxima ao lugar onde se atopa a discoteca 'El Pelícano', en cuxas inmediacións foi visto por última vez o mozo.

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, informou de que se cre que a súa morte se debeu a un accidente tras caer á auga.