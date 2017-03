UU.AA. denuncia que os gandeiros galegos cobran polo seu leite case 3 céntimos menos que a media europea

Unións Agrarias (UU.AA.) denuncia que os gandeiros galegos cobran polo seu leite case tres céntimos menos a media europea, mentres que é o prezo máis baixo de España.

Así se referiu a os últimos datos coñecidos do mes de xaneiro, onde o leite que se paga a produtores en Galicia acada os 30,3 céntimos o litro, a primeira vez que se supera a barreira dos 30 céntimos desde o fin das cotas lácteas en marzo de 2015.

Respecto diso, o sindicato agrario apunta que ve "con moita preocupación como a recuperación de prezos no sector lácteo, da que se fala desde a Consellería de Medio Rural, non só non chega a Galicia, senón que a brecha de prezos segue agrandándose".

Nesta liña, indica que nas series acumuladas de todo o ano a recuperación si é unha realidade en países como Irlanda, Francia ou Alemaña, con subidas de dous díxitos, mentres en España "apenas chega a 1,6 euros por 100 quilos".

Ademais, censura que "as explotacións lácteas de Galicia seguen presas das prácticas inmorais dos primeiros compradores de tirar os prezos", sen que a Xunta dea o paso comprometido de sacar adiante un decreto propio para regulalos se o Goberno central non o fai.

De feito, Unións Agrarias lapa a atención sobre que nas últimas axudas á transformación láctea publicadas pola Xunta hai primeiros compradores de leite entre os beneficiarios. Todo iso, mentres en Galicia hai 2.170 gandeiros que cobran menos de 25 céntimos o litro, "os prezos máis baixos de España".