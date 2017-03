A Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) criticou que, na resolución da súa demanda por supostas infraccións no contrato de concesión e explotación do novo hospital de Vigo, a Comisión Europea "mirou para outro lado" en "conivencia" coa Xunta, e asegurou que non se renderán, de feito, recorrerán a resolución e non descartan a vía xudicial.

Así o trasladaron nunha rolda de prensa este martes os membros da asociación José Emilio Santiago, Manuel Martín e Jesús Araújo, a colación da resolución da CE na que alega que "non hai motivos para que tome novas medidas en relación con este asunto" e anuncia que a súa intención é arquivalo.

Martín explicou que, en setembro de 2015, a asociación denunciou ante a Comisión Europea supostas "irregularidades" no proceso de licitación, financiamento e xestión do Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) por parte dunha empresa concesionaria.

En concreto, denunciou o incumprimento da directiva comunitaria sobre externalización de servizos sanitarios (a cal debe ser transparente, controlada e os riscos trasladados á concesionaria); o "engano contable" do Goberno galego para non computar o pago á empresa como déficit público; e a participación do Banco Europeo de Investimentos, o que suporía "unha axuda de estado encuberta".

"Sabiamos que a denuncia non ía a favor da corrente, porque a CE apoia o financiamento público-privada, pero quedábanos a dúbida de se as regulacións ían ser respectadas", comentou Martín, que engadiu que na asociación están "en desacordo" co que fallou a Comisión Europea e entenden que "probablemente non xogou limpo, fixo trampa".

Nesta liña, Santiago reprobou a "pobreza argumental paradoxal" da resolución, que "descualifica todo" ao entender "que non hai elemento de proba", ante o que eles censuraron que a Comisión "dispuxo de 14 meses para despregar as súas poderosas facultades inquisitivas" para requirir calquera documentación e, con todo, "non pisou o Sergas".

MEDIDAS

"A nosa denuncia está ben fundamentada desde o punto de vista xurídico e técnico", subliñou a asociación, que di non entender "que a CE poida facer abstracción de criterios esenciais na contratación pública como que se obvien a preceptivas análise económica-financeiros e se sustancie como un contrato de contía menor, de que se reduzan calidades, superficies, etc.".

Así as cousas, Santiago reprochou que "para a Comisión Europea non ten ningunha importancia" o atraso de 14 meses na construción do hospital nin a "importantísima redución do proxecto inicial en camas, quirófanos, superficie, de aparcadoiro e calidade dos materiais e do equipamento".

Neste marco, lamentou a "pobreza argumental da resolución", que considera que "chama a atención e é absolutamente escandalosa" e que tachou como "unha cacicada da Comisión Europea en compadreo coa actual administración", e avanzou que van "seguir dando a batalla", pois teñen "argumentos moi sólidos que -a CE- non entrou a valorar".

Así, adiantaron que recorrerán a resolución; remitirán a documentación sobre este asunto á Defensoría do Pobo Europeo; enviarán unha carta ao presidente da Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; e estudan presentar unha demanda ante a Dirección Xeral de Competencia da Comisión Europea e falar cos partidos políticos europeos para facer unha petición.

Ademais, Martín advertiu que non renuncian á vía xurídica, aínda que matizou que o problema que teñen para iso é económico -de feito para presentar a demanda ante a CE tiveron que realizar unha campaña de 'crowdfunding'-. Por iso, fixeron un chamamento a partidos políticos, sindicatos e asociacións para que fagan as súas achegas.

RESPOSTA AO SERGAS

Respecto da reacción do Sergas a esta resolución, que se felicitou ao considerar que "avala" a legalidade da infraestrutura sanitaria, "un hospital cento por cento público", os activistas consideraron que estas palabras son "un atrevemento ignorante", e lembraron que a denuncia da asociación non cuestionaba o carácter público ou privado do HAC.

"Descualifícase quen emite a resolución e o propio Sergas, ao permitir que neste tempo un proxecto vital desenvolveuse en beneficio da concesionaria e non das necesidades asistenciais da área de Vigo", apostilaron, antes de puntualizar que o hospital "é privado, porque consta no rexistro que é da concesionaria".