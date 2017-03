BNG, PSdeG e En Marea coincidiron este martes ao pedir ao Grupo Parlamentario Popular "vontade política" para solucionar a situación dos alumnos dos ensinanzas artísticas superiores tras a eliminación da equivalencia automática entre as titulacións dadas por estas escolas e o título de grao, titulación que quedou reservada ao ámbito universitario.

O Bloque e En Marea apoiaron deste xeito unha iniciativa defendida pola deputada socialista Concepción Burgo, na que pedía que o Parlamento instase á Xunta a pór en marcha unha mesa de traballo con representantes destes centros, das universidades e da Consellería de Educación para "analizar e acordar todos os aspectos do proceso de adscrición destes ensinos que permita a súa incorporación ao Sistema Universitario Galego (SUG)".

"Esta tenta ser unha petición de consenso, para que entre todos logremos arranxar unha situación que causa moito daño a estudantes galegos, que pode solucionarse con vontade política, sentándonos todos os afectados nunha mesa de traballo", manifestou a parlamentaria socialista.

A primeira en intervir tras a deputada socialista, foi a nacionalista Noa Presas, quen asegurou compartir a reivindicación do PSdeG para "reclamar algunha vía para que o alumnado teña unha titulación equiparable ao grao e a titulacións de Europa". "A actual situación só favorece en última instancia ao estudo privado ou a que os alumnos elixan outras vías", sinalou.

Nesta liña pronunciouse a parlamentaria de En Marea Ánxeles Cuña, quen cualificou de "sensata e necesaria" esta petición para a que só fai falta "vontade política". "O que se pide é lóxico, a integración no espazo europeo para prestixiar, afianzar e que estes ensinos teñan unha repercusión que xere gran riqueza para o noso país", manifestou.

POSICIÓN DO PP

Fronte á petición da oposición, o deputado do PPdeG César Fernández Gil apelou á "autonomía universitaria" para lembrar que as universidades "se queren poden solicitar á Xunta a adscrición dun centro", sinalou para asegurar tamén que "poden decidir crear e ofertar ensinos artísticos superiores".

Ademais, criticou que a oposición "tente pintar" a situación coma se estes ensinos "non valesen para nada" e asegurou que "si son equivalentes ao título de grao". "Se se equipasen estes ensinos ás universitarias verían moi incrementadas as súas taxas. Se o ensino que se da nestes centros é de calidade, non temos porqué modificala", apuntou.