Só o 28% das empresas galegas chega ao 40% de mulleres nos seus consellos, segundo Informa D&B

O 28% das empresas galegas conta con máis dun 40% de representación feminina nos seus consellos de administración, segundo o estudo realizado por Informa D&B (Grupo CESCE) sobre 'Presenza das mulleres na empresa española'. Esta proporción é lixeiramente superior á media estatal que alcanza o 26%.

O informe constata que a porcentaxe de empresas galegas que cumpre diminúe ata o 14%, en función de se se ten en conta o artigo 75 da Lei de Igualdade (as que non presentan contas abreviadas), e aínda máis, ata o 11%, para as referidas no artigo 45 da mesma (as que teñen máis de 250 empregados).

Unicamente, Asturias iguala ou supera a media nacional de presenza do 40% de mulleres nos consellos, independentemente de se se trata de empresas obrigadas polo artigo 75, de máis de 250 empregados ou do resto, cun 13%, un 12% e un 29% en cada caso.

Na comunidade galega traballan 41.759 empresarias individuais que supoñen o 38% do total de autónomos na comunidade. Nos datos globais de España, as mulleres suman algo menos, o 35%.

Só Asturias, cun 39%, ten mellores taxas de mulleres autónomas sobre o total de empresarios nesa situación que Galicia. A máis baixa rexístrase en Melilla, 26%.