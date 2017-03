Afundación cancela o espectáculo de Jorge Cremades en Vigo polas súas polémicas declaracións sobre violencia machista

Afundación comunicou este martes a cancelación do espectáculo 'Te odio, pero como amigo', do cómico Jorge Cremades en Vigo, polas súas polémicas declaracións a un medio de comunicación afirmando que hai máis violacións a homes que a mulleres.

Nun comunicado remitido aos medios, Afundación explicou que non terá lugar esa actuación, prevista para o próximo 24 de marzo, e así llo trasladou aos promotores do evento.

"Afundación é unha entidade absolutamente respectuosa coa liberdade artística e creativa de intérpretes e autores. No entanto, conscientes de que a violencia machista é unha grave secuela social, non podemos nin debemos ser insensibles ao profundo rexeitamento que suscitou Jorge Cremades tras as súas declaracións a un medio de comunicación, efectuadas con posterioridade ao comezo da venda de entradas para o espectáculo", subliñou.

Así mesmo, informou de que contactará coas persoas que adquiriron a súa entrada para este evento co fin de devolverlles o importe dos billetes. Tamén puxeron a disposición o correo electrónico ataquilla@afundacion.org e o teléfono 902.504.500 para aclarar dúbidas e consultas respecto diso.

As palabras de Cremades sobre violacións, así como o contido dalgúns dos seus vídeos e 'tuits', que foron tachados de "machistas", custáronlle tamén outras cancelacións. Así, o seu espectáculo suspendeuse en Elxe, en Xixón e en Bilbao; mentres que se mantén, "de momento", o espectáculo previsto no Teatro Colón da Coruña para o 25 de marzo, segundo fontes de Afundación consultadas por Europa Press.