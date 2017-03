(AM)Pleno.- O PP planta a Santos durante a defensa dunha iniciativa para pedir un fiscal anticorrupción para Galicia

Todos os deputados do Grupo Parlamentario Popular, excepto o portavoz e a viceportavoz Pedro Puy e Paula Prado, respectivamente, abandonaron este martes o hemiciclo durante a intervención da deputada de En Marea e secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, no Pleno da Cámara, para reclamar a designación dun fiscal anticorrupción exclusivo para a Comunidade galega.

Os deputados do PPdeG deron este plantón como unha reacción máis ao tuit emitido o domingo pola líder de Podemos Galicia que acendeu as redes sociais. En concreto, asegurou na rede social: "Hoxe todas na loita feminista. Revindicamos q nn nos asasinen señores do @ppdegalicia. Politizades con pasividade" --Hoxe todas na loita feminista. Reivindicamos que non nos asasinen señores do @ppdegalicia. Politizades con pasividade--.

Sen os populares galegos na bancada, que tamén iniciaron todas as súas intervencións pedíndolle á deputada de En Marea que se desculpase polas súas palabras, Carmen Santos defendeu unha iniciativa a través da que se pedía instar ao Ministerio de Xustiza a designar un fiscal anticorrupción exclusivo para Galicia.

"Traemos hoxe esta iniciativa porque, mal que lle a pesar de deputados como Paula Prado -PP--, os casos de corrupción do PP non son illados, son unha triste realidade que a sociedade xa case ve como inevitable", sinalou Carmen Santos, que lembrou que o Partido Popular "ten a triste honra" de ser o primeiro partido "imputado ante a xustiza" por esta cuestión. Todo iso antes de citar diversos casos nos que cargos populares están inmersos como a Púnica ou o Cóndor.

A iniciativa contou co apoio do PSOE, cuxa deputada Patricia Vilán presentou varias emendas de substitución, aceptadas por En Marea, a través das que se demandada que este fiscal estivese "adscrito ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia" así como crear "novas prazas de Fiscal en Lugo, Santiago, Ourense, Vigo e Cambados".

RESPALDO DE BARÁ A CARMEN SANTOS

Aínda que o BNG mostrou o seu rexeitamento á proposta de En Marea ao considerar que esta cuestión forma parte "dun debate máis profundo sobre o poder xudicial e a fiscalía" no marco dunha "realidade escandalosa" que "cada día pór de manifesto a crise do actual sistema político e económico", Luís Bará iniciou a súa intervención referíndose a a actitude dos deputados do PPdeG con Carmen Santos.

"É lamentable o espectáculo que deu ao longo do día de hoxe o PP neste Parlamento", considerou o parlamentario nacionalista, que mostrou a súa sorpresa polo feito de que a última hora da tarde "as bancadas do PP estean cheas" cando, na súa opinión, isto non ocorre "normalmente".

"Sería que tiñan que participar vostedes nun paripé para os medios de comunicación", afeou para asegurar que o PP "volve á práctica da gaivota", "do voo baixo e das súas técnicas alimenticias, neste caso trasladadas ao ámbito político".

REACCIÓN DO PPdeG

Tras a intervención do parlamentario nacionalista, foi a quenda da popular Paula Prado, quen iniciou a súa intervención criticando que Carmen Santos "perdese a oportunidade de pedir desculpas" e puxo en relevo o feito de que do "dez deputados que interviñeron de En Marea" ao longo da xornada no pleno "ningún defendésea". "Só o fixo Luís Bará, debe de ser porque necesita o apoio da marea en Pontevedra", expresou en relación á situación do Concello de Pontevedra, onde ao BNG fáltalle un edil para ter a maioría absoluta.

"Ata agora tiñamos un partido que se dedicaba a dar carnés de galegos", manifestou en alusión ao BNG e antes de criticar que "agora haxa un que reparte carnés de culpables e inocentes", en referencia a En Marea.

Neste sentido, tras considerar que o que lle fai falta á sociedade son "máis xuíces nos xulgados" e "menos xuízos paralelos desde os escanos", replicou a Carmen Santos que a lei que permite imputar aos partidos foi "aprobada polo PP co voto en contra de toda a esquerda".

Ademais, despois de subliñar que a En Marea "non lle fai falta gobernar para desgastarse" xa que, na súa opinión, xa o fan con "as súas leas internas", argumentou o rexeitamento do PP á iniciativa defendida por Carmen Santos ao asegurar que "o cociente de casos en Galicia non xustifica" a creación dunha fiscalía anticorrupción. Con todo, avanzou que se o Ministerio público pide a súa posta en marcha, o PP "apoiaraa".