A produtora cinematográfica Chelo Loureiro recibe o galardón de 'Muller Ferrolá do Ano' que entrega o concello

A produtora cinematográfica Chelo Loureiro recibirá este mércores, Día Internacional da Muller, o galardón de 'Muller Ferrolá do Ano' que concede o concello.

A entrega terá lugar no marco dun acto institucional que se desenvolverá desde as 20,00 horas no Teatro Jofre. Incluirá a proxección dunha das súas últimas producións, 'Decorado', que acaba de recibir un premio Goya 2017 no apartado de mellor curta de animación, e unha actuación musical a cargo de María Manuela, Uxía e Pilocha.

A respecto da concesión do premio, a concelleira de Muller de Ferrol, Saínza Ruiz, destacou que se decidiu por unanimidade dos integrantes do Consello Sectorial da Muller.

Adicionalmente, a Casa da Muller de Ferrol acollerá ata tres mesas de debate, todas elas a partir das 19,00 horas.

A primeira terá lugar o xoves baixo o título 'Muller e Saúde', a cargo de catros enfermeiras de rotación da especialidade Comunitaria. Unha semana máis tarde, o debate organizarase coa denominación 'Mulleres na Ciencia e na Tecnoloxía'.

O último xoves de marzo será para abordar a 'Muller e Deporte', nesta ocasión no salón de actos do edificio social, na rúa Sánchez Barcáiztegui, e que terá como protagonistas a unha xogadora de baloncesto e a deportistas de kickboxing, esgrima e atletismo.

Por último, o 21 de marzo realizarase un relatorio que leva por título 'Conversacións Abertas', a cargo dunha psicóloga infantil, tratar a crises social e novas formas de corresponsabilidade.