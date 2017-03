Álex Zülle, contra o muro de Ézaro

No 2015 foron Miguel Indurain e Claudio Chiappucci. No 2106, tocáballe a Gianni Bugno, pero fallou a última hora. No 2017, será o turno do suízo Álex Zülle, dobre campión da Vuelta a España en 1996 e 1997, que levará o dorsal número 1. O dous está reservado para o cantante invidente Serafín Zubiri, que aceptou a proposta de Ezequiel Mosquera e tentará subir o muro de Ézaro en tándem. Este martes, o compostelán Hostal dos Reis Católicos acolleu a presentación da terceira edición do Gran Fondo Ézaro, que se celebrará o vindeiro domingo 2 de xullo e que buscará repetir o éxito dos 1.500 ciclistas inscritos para a proba.

Miguel Indurain e Claudio Chiapucci, entrando da man na edición do 2015.

Á cita internacional pola estradas da Costa da Morte non podían faltar os ciclistas profesionais galegos como Gustavo César Veloso (W52-FC Porto) ou Delio Fernández (Delko-Marseille), e os xa retirados Álvaro Pino e Óscar Pereiro. Joseba Beloki estará, e a organización agarda que repita Miguel Indurain. Ezequiel Mosquera, responsable de EME Sports, empresa organizadora, estivo acompañado en Santiago por José Manuel Pequeño, alcalde de Dumbría; Javier Vázquez, director de Ferroatlántica; e o actor Roberto Vilar, que exerce nesta edición como padriño da cita xunto xunto Xosé Antón Touriñán e Federico Pérez, estrelas do audiovisual galego que gravaron o vídeo promocional.

Con dous percorridos, de 72 e 140 quilómetros, a proba percorrerá os concellos de Dumbría, Mazaricos, Muros, Muxía, Cee e Carnota e subirá o xa mítico muro cara ao Miradoiro do Ézaro, cun desnivel de ata o 30%, un desafío xa senlleiro no panorama ciclista internacional. “Moita xente o que busca é subir Ézaro, máis que a distancia”, recoñeceu Ezequiel, lembrando que o gran atractivo, ademais das paisaxes, é “a costa de cemento” do 30% que chega ata Ézaro.

Este ano modificase o trazado da ruta curta, co obxectivo de causar as menores molestias posibles ao tráfico e aos veciños da zona. Así, non se baixará o Ézaro, como en anteriores edicións, e ambas as dúas rutas coincidirán en parte do seu percorrido. Ezequiel Mosquera agradeceu, finalmente, o seu apoio aos patrocinadores públicos e privados, así como aos concellos participantes e ao Club Ciclista Dumbría.

O éxito de edicións anteriores provocou que o número de participantes medrase ata os 1.500, número que dende a organización consideran o ideal para o mellor desenvolvemento da proba. En troques, o alcalde José Manuel Pequeño non rexeitou a posibilidade de alcanzar os 2.000 nun futuro próximo. Xa está aberto o plazo de inscrición para aqueles que participaron no Gran Fondo Ézaro 2016, mentres que o resto de solicitudes poderán presentarse a partir do 10 de marzo.