Galicia tumba a Catalunya

Ficha técnica

Galicia 6: Silvia Aguete, Beatriz Seijas, Iria Saeta, Marta, Ceci –cinco inicial- Ana López, Lara Balseiro, Charo Ramos, Sonia Pacios, Andrea, Lucía Gómez e Yenni Lores.

Catalunya 2: Noelia Guerrero, Anna Burgaya, Ingrid Carrillo, Berta Velasco, Estefania Jemez –cinco inicial- Monica Utrilla, Elisabet Carrasco, Helena Roig, Anna Riera, Cristina Ancosta, Cèlia Catà e Marta Villagrasa.

Goles: 1-0: Ceci (minuto 3). 2-0: Ceci (min. 5). 2-1: Marta Villagrasa (min. 8). 3-1: Marta (min. 23). 4-1: Ceci (min. 31). 5-1: Ceci (min. 32). 5-2: Marta Villagrasa (min. 36). 6-2: Marta Villagrasa, en propia meta (min. 38).

Incidencias: partido amigable en Compostela co gallo do Día da Muller Traballadora arbitrado por Raquel Manteiga e Álvaro Cid Bragado no pavillón municipal de Santa Isabel ante máis de 1.000 espectadores.

A Selección Galega, trala vitoria co trofeo Cenor. | Fonte: @futgal

No regreso da Irmandinha feminina de fútbol sala 18 anos despois, Galicia, toda unha potencia no futsal europeo, impuxo a súa calidade e acadou unha clara vitoria contra Catalunya por 6-2, nun partido no que a grande protagonista foi a marinense Cecilia Puga Ceci, xogadora do Poio Pescamar, autora de catro goles e premio á mellor xogadora do partido.

A concelleira de Santiago, Noa Morales, e o presidente do Santiago Futsal, Ramón García, como anfitrións do encontro, entregaron á capitá catalana, Noelia Guerrero, a copa de subcampioas, mentres que a copa de campioas para as Irmandinhas entregouna a secretaria xeral de Deportes da Xunta, Marta Míguez, e o presidente da Futgal Rafael Louzán.

O encontro púxose axiña de cara para as galegas con dous goles de Ceci nos cinco primeiros minutos, pero Marta Villagrasa acurtou distancias co 2-1 no minuto 8 e o partido igualouse ata o descanso. Trala reanudación, chegou o 3-1 obra de Marta, de Ourense Envialia, e foi de novo Ceci quen sentenciou o choque con dous goles en apenas un minuto (31' e 32') para poñer o 5-1. Marta Villagrasa fixo o 5-2 e tivo a mala fortuna de facer o 6-2 en propia meta. As galegas celebraron o triunfo e avogaron por repetir pronto a experiencia coa Irmandinha.