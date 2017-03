A patronal e os sindicatos de estibadores retoman este mércores a negociación

Os sindicatos de estibadores e a patronal Anesco volverán sentar a negociar este mércores, 8 de marzo, baixo a mediación do presidente do Consello Económico e Social (CES), Marcos Peña, segundo informaron a Europa Press en fontes do sector.

En encontro terá lugar unha semana despois da última reunión, a do 28 de febreiro, e despois de que o Goberno atrasase unha semana o exame da reforma no Congreso, precisamente co fin de "dar unha oportunidade" á negociación.

O Executivo confía en que un acordo entre empresas e estibadores leve aos grupos parlamentarios a levantar o rexeitamento que manteñen contra a aprobación do Real Decreto Lei de reforma do sector no Congreso, alegando que non conta co consenso do sector.

Con este fin, patronal e sindicatos atoparán na mesa de negociación unha proposta do Goberno, a de facilitar, a través do Ministerio de Emprego, axudas á reconversión do sector e o mantemento do emprego.

A nova reunión terá lugar a tres días de que, en caso de manterse, arranque o calendario de paros convocado nos portos, que comeza este venres día 10 e esténdese as dúas próximas semanas.

A patronal Anesco e sindicatos Coordinadora de Traballadores do Mar, UGT, CC.OO, CIG e USO volverán sentar á mesa de negociación xunto aos mediador Marcos Peña ás 17.00 horas na na sede do CES de Madrid.

No marco desta negociación, ambas as partes pretenden dirimir reivindicacións do sector que, segundo o Ministerio de Fomento, non teñen cabida no texto legal porque non o permite Europa.

A UE debe validar a reforma da estiba para comprobar que se axusta á norma europea, á que actualmente contraviene, e evitar unha sanción a España do Tribunal de Xustiza da UE. Leste mesmo martes, a comisaria de Transportes, Violeta Bulc, advertiu de que Europa "tomará medidas" se España non cambia o seu sistema de estiba.

AXUDAS Á RECONVERSIÓN DO GOBERNO

O punto sobre o que actualmente vira a negociación é a demanda dos traballadores do ramo de que se garantan os seus empregos e as súas condicións laborais tras a reforma, ben mediante subrogacións ou coa constitución dun rexistro profesional.

A patronal Anesco manifestou o seu compromiso co emprego, aínda que a cambio de que o Goberno articule un plan de reconversión do sector que inclúa axudas públicas.

O Goberno xa recolleu esta luva e tanto o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, como a titular de Emprego, Fátima Báñez, confirmaron a disposición do Executivo a articular medidas para "axudar" á reconversión do sector.

Neste sentido, De la Serna considera que a semana adicional de prazo que da á negociación "é tempo máis que suficiente para lograr un acordo, se de verdade teñen vontade de alcanzalo". "Está agora en mans dos sindicatos pechar un acordo en torno ao mantemento do emprego", asegura o titular de Fomento.