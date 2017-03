Temperaturas en ascenso no interior da Península e Canarias, con valores altos para a época do ano

A xornada deste mércores estará marcada polas temperaturas significativamente altas para a época do ano, especialmente no interior da Península e Canarias onde se alcanzarán máximas de 30 graos como en Santa Cruz de Tenerife ou as Palmas de Gran Canaria con 26 graos. Na Península, Sevilla roldará os 27 graos e Córdoba, Huelva e Murcia os 25, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Os ceos estarán despexados ou pouco anubrados na maior parte do país, a excepción do oeste de Galicia e no extremo norte peninsular que haberá intervalos nubrados sen descartar algunha choiva feble ao principio no litoral do Cantábrico oriental, norte de Navarra, Pirineo de Lérida e extremo nordés de Xirona, tendendo a diminuír a nebulosidade durante o día.

Así mesmo, rexistraranse calimas en medianías de Canarias e posibilidade de néboas matinais no interior de Galicia e en Castela e León.

O vento será de compoñente norte no nordeste peninsular e Baleares, con intervalos de intensidade forte ao principio en Pireneos, desembocadura do Ebro, Empordán e Menorca. De levante no litoral andaluz, aumentando a forte no Estreito. En Canarias, do nordeste nas costas e do sueste en medianías.