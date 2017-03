Evacuados tres membros dunha familia en Vigo por intoxicación por monóxido de carbono

Tres membros dunha mesma familia foron evacuados na madrugada deste mércores por unha posible intoxicación de gas na súa vivenda no municipio de Vigo.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, os feitos sucederon nun domicilio particular situado no número 89 da Avenida do Aeroporto.

Así o constataron os servizos sanitarios de urxencia cando, ás 7,00 horas deste mércores, informaron ao 112 Galicia do incidente nunha vivenda.

Tras a alerta, os profesionais do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasaron aviso aos Bombeiros de Vigo, Policía Local e Protección Civil.

O tres afectados foron evacuados por Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a un centro hospitalario, onde confirmaron que a intoxicación fora por monóxido de carbono.