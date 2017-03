Ferido un peón ao ser atropelado nun paso de peóns de Lugo e dous ocupantes do vehículo implicado

Un peón resultou ferido nun atropelo rexistrado nun paso de peóns na noite do martes en Lugo, así como dous ocupantes do turismo implicado no incidente.

Segundo informou a Policía Local de Lugo, o atropelo tivo lugar sobre as 21,40 horas do martes nun paso de peóns situado á altura do número 132 da rúa Marques de Ombreiro.

O vehículo con matrícula S-7332-AH, conducido por unha veciña de Lugo de 37 anos, atropelou a un peón, que foi levado, así como dous ocupantes do vehículo, en senllas ambulancias ao Hospital Nosa Señora dos Ollos Grandes, segundo indicaron as mesmas fontes.