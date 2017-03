O caso Baltar e o tuit de Carmen Santos, protagonistas no Día da Muller Traballadora

8 de marzo, Día da Muller Traballadora. Un día que debería servir para unir a todos os grupos en defensa dos dereitos laborais, aínda mínimos, das mulleres. Pero lonxe disto, a sesión de control ao presidente da Xunta na Cámara galega converteuse nun pim, pam, pum que pouco tivo que ver co respecto ás mulleres e ao que deberían esperar dos seus gobernantes.

Ana Pontón, no Parlamento galego | Fonte: Europa Press.

O “e eu máis” imperou nunha sesión na que as alusións a Baltar polas súas acusacións de acoso sexual e as alusións á líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, polo seu tuit no que acusaba ao PP das mortes polos casos de violencia machista, marcaron os momentos máis tensos do debate.

Tanto o BNG como En Marea referíronse ás investigación por un suposto caso de acoso sexual do presidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar. Unhas acusacións que foron contrarestadas por un PP que evitou contestar a pregunta de En Marea polo famoso tuit de Carmen Santos.

Feijóo non responde

Ana Belén Pontón e Luís Villares lembraron en varias ocasións a Baltar para recordarlle ao PP que os seus compromisos coa muller son papel mollado. E Alberto Núñez Feijóo evitou contestar a pregunta de Villares ata que “non se disculpase” polo tuit de Santos. Unha estratexia de presión que o PPdeG realizou ao longo de toda a sesión plenaria.

Xoaquín Fernández Leiceaga, no Parlamento galego | Fonte: Europa Press.

“Ou se desculpa ou non seguimos falando”, despachou Feijóo a Villares tras realizar o segundo a súa pregunta. “A súa función é vir aquí a responder as preguntas da oposición. É unha obriga estatutaria e constitucional”, lembroulle o líder de En Marea. “Eu como home non lle vou dicir a unha muller como ten que actuar”, ironizou en alusión ás peticións do PP para que castigue a súa deputada.

E, no medio deste tenso intercambio de críticas, a situación da muller no seu día, quedou un pouco agochada. Os partidos da oposición apuntaron que o Goberno da Xunta non está facendo todo o que debera para defender os dereitos das mulleres e o PPdeG insistiu en que xa fai máis do que fai o Goberno do Estado.

Críticas da oposición

O voceiro socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, pediulle máis medidas de conciliación, máis políticas “micro” e menos “macro” e que se teña en conta a perspectiva de xénero nos orzamentos da Xunta.

Ana Belén Pontón lembrou que as mulleres cobran un 20% menos que os homes e criticou á Xunta por non poñer en marcha “ningunha medida efectiva” en favor delas. Por iso pediulle que non ampare a quen acose, non apoie a quen segrege por sexos e que a Xunta rescinda os contratos das empresas que están condenadas por acoso sexual.

Luís Villares reclamou que haxa máis permisos de paternidade, máis protección ás vítimas de xénero e, especialmente, máis diñeiro para loitar contra os acosadores.

Pola súa banda, Feijóo insistiu en defender as súas políticas e lembrou que foi un goberno do PP, o de Fraga, o que puxo en marcha a primeira Lei de Igualdade en 2004 e a primeira Lei contra a Violencia de Xénero no 2002. Ademais, insistiu que, a fenda laboral entre as mulleres e os homes é menor en Galicia que no Estado polas políticas que puxo en marcha o seu goberno nos últimos anos.